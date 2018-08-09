23:38
9 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
26°C 15°C
  • п'ятниця
    27°C 13°C
  • субота
    28°C 13°C
  • неділя
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Поперси для Путіна. Водку під колодку
Вєсті Кремля
21:27, сьогодні
Вєсті.UA. Санта-Порошенко. Збезчещена героїня
Вєсті.UA
20:00, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Віталій Козловський показав себе у трусах і прирівняв з Ріанною: фото

144 Читать новость на русском
Віталій Козловський
Віталій Козловський / Фото з Іnstagram

Популярний український співак Віталій Козловський, який нещодавно приголомшив шанувальників абсолютно голим фото, знову виклав сміливий кадр.

Відповідні фото Віталій опублікував в своєму Instagram.

Читайте також: Віталій Козловський без трусів повисів на турніку 18+

На знімку Козловський позує в білих трусах, рибальських чоботях та тренчі. При цьому співак розмістив руку на інтимному місці. Артист припустив, що його образ схожий на сценічне вбрання співачки Ріанни.

"Голосуємо! Ботфорти Ріанни або рибальські чоботи дяді Васі, позичені для зйомок нового кліпу?" – підписав він фото.

 

Теги: Новини України LifeStyle Віталій Козловський Еротика
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 9 серпня: у РФ показали, як зараз виглядає Сенцов, бунт "Торнадо" у СІЗО
сьогодні, 22:15 Головні новини 9 серпня: у РФ показали, як зараз виглядає Сенцов, бунт "Торнадо" у СІЗО
Владимир Кличко по-прежнему первый: цифры и факты
сьогодні, 22:01 Владимир Кличко по-прежнему первый: цифры и факты
Блог Медіа
Історія гри FIFA – найпопулярнішого футбольного симулятора в Європі
сьогодні, 21:02 Історія гри FIFA – найпопулярнішого футбольного симулятора в Європі
Анастасія Можаровська
Зарплати українських військових та цивільних громадян – у кого більші: інфографіка
сьогодні, 20:01 Зарплати українських військових та цивільних громадян – у кого більші: інфографіка
Катерина Петренко
Послідовно і жорстко: як США б’ють по Росії
сьогодні, 19:01 Послідовно і жорстко: як США б’ють по Росії
Інна Жолобович
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Ампутація – не вирок: історії воїнів АТО
 17 серпня 2015 , 20:00 2
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Луческу отримав оригінальний подарунок від голови "Газпрому"
 30 липня 2016 , 21:49
Шевченко розповів, що досяг компромісу з Суркісом щодо попередніх претензій президента
 16 вересня 2017 , 16:10
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук