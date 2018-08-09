Віталій Козловський показав себе у трусах і прирівняв з Ріанною: фото
Популярний український співак Віталій Козловський, який нещодавно приголомшив шанувальників абсолютно голим фото, знову виклав сміливий кадр.
Відповідні фото Віталій опублікував в своєму Instagram.
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На знімку Козловський позує в білих трусах, рибальських чоботях та тренчі. При цьому співак розмістив руку на інтимному місці. Артист припустив, що його образ схожий на сценічне вбрання співачки Ріанни.
"Голосуємо! Ботфорти Ріанни або рибальські чоботи дяді Васі, позичені для зйомок нового кліпу?" – підписав він фото.
Джерело: 24 Канал
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