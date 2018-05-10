Віталій Козловський виступив у Москві на концерті до 9 травня: фото
У середу, 9 травня, у Москві у районі Солнцево на концерті до Дня Перемоги виступив український співак, заслужений артист України Віталій Козловський. Позаду артиста на сцені красувалися написи "З Днем Перемоги" і "9 травня".
Про виступ Козловського свідчать фото глядачів концерту, опубліковані в Instagram.
"Я дуже мріяла потрапити на виступ Віталія Козловського. Нарешті моя мрія збулася, ніколи в житті не могла уявити, що побачу Віталія в Москві, тим більше, в Солнцево", – написала під фото в Instagram користувачка Надія Огол.
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Фотознімком з Козловським поділився і російський ведучий Денис Симуков.
"Познайомився із заслуженим артистом України Віталієм Козловським!", – підписав опубліковане фото Симуков, додавши під знімком хештеги #москва #9мая #концерт.