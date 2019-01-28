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      Віталія Кличка госпіталізували у Австрії

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      Віталій Кличко
      Віталій Кличко / Getty Images

      Мер Києва Віталій Кличко наразі перебуває у клініці австрійського міста Санкт-Йоганн-ін-Тіроль. Сюди його доправили з Давосу у Швейцарії, де проходив Всесвітній економічний форум.

      Як розповіла речника київського міського голови Оксана Зінов’єва у коментарі 24 каналу, у австрійській клініці той має пройти обстеження та реабілітацію.

      Читайте також: Українці в Давосі: хто й навіщо поїхав на Всесвітній економічний форум

      За її словами, у Віталія Кличка загострилися наслідки старої травми спини.

      Травма не є пов'язаною з прогулянкою на лижах. Деталі – поки мені не відомі. Хірургічних втручань не було,
      – зауважила Оксана Зінов’єва.

      Щодо дати повернення Віталія Кличка, його прес-секретар поки не має жодної інформації. Як підкреслила Зінов’єва, лікарі мають зробити відповідний висновок.

      Таким чином, Віталій Кличко є змушеним перенести свій робочий візит у Осло. Також він не візьме участь у форумі "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом", ініціатором якого виступив президент Петро Порошенко. Очікувалося, що мер Києва під час цього заходу мав підтримати висунення Порошенка у президенти.

      Госпіталізація Кличка сталася три дні тому, передає LB.ua з посиланням на джерела. Найближчим часом прес-служба київського міського голови має зробити офіційну заяву.

      До слова, нещодавно Віталій Кличко заявив, що разом зі своєю партією "УДАР" братиме участь у парламентських виборах, які заплановано на осінь 2019 року. Також він наголосив, що президентських амбіцій не має. 

      Що могло стати причиною нинішньої госпіталізації Кличка? У 2007 році, коли Віталій Кличко ще професійно займався боксом, готуючись до бою з американцем Джамілем Макклайном в Мюнхені, він отримав травму спини. Як потім розповів чинний мер Києва, травма виникла під час розминки. У підсумку бій з Макклайном було перенесено, а українцеві зробили операцію.

      Теги: Австрія Новини Києва Володимир Кличко Новини України
      Джерело: 24 канал
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