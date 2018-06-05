Віталія Кличка включили до Міжнародної зали та музею боксерської слави

Екс-чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версіями WBO, WBC і за версією видання The Ring, "вічний" чемпіон WBC Віталій Кличко став першим українцем, якого включили до Міжнародної зали та музею боксерської слави (США).

Щорічна урочиста церемонія введення, в якій Кличко візьме участь, відбудеться 7-10 червня у містечку Канастота (штат Нью-Йорк, США), повідомляється на сайті організації.

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Урочисту церемонію відвідають легенди світового боксу Майк Тайсон, Володимир Кличко, Ріддік Боу, Мігель Котто, Марко Антоніо Баррера, Келлі Павлік, Антоніо Тарвер, Серхіо Мартінес, брати Спінкс, Крісті Мартін та багато інших.

"Зал слави дуже радий вітати Володимира Кличка в Канастоті, щоб легендарний боксер став свідком того, як його брат займе своє місце серед безсмертних в нашому спорті. Брати Клички писали історію боксу, тому було б дуже цікаво побачити їх разом у такий особливий день для боксерської сім'ї", – заявив директор Залу слави Едвард Брофі.

Серед інших нових членів Зали слави, які також візьмуть участь у церемонії цьогоріч, мексиканський боксер у надлегкій та напівлегкій вазі Ерік Моралес та американський боксер у середній вазі Рональд Райт, телекомментатори Стів Альберт і Джим Грей та промоутер Клаус-Петер Коль.

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Посмертно до Зали слави боксу внесуть імена прославленого американського боксера у легкій вазі Сідні Терріса, рінг-анонсера Джонні Адді та промоутера Лоррейн Чаргін, яка стане другою жінкою, що удостоїлася такої честі.

Що стосується святкових заходів, то гостей чекають турнір з гольфу, автограф-сесії зірок боксу, VIP-вечірка-прийом, парад чемпіонів і офіційна церемонія введення в Зал слави нових членів. Обидва останніх заходи пройдуть в казино Turning Stone Resort.