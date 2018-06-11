Віталія Кличка ввели в Зал слави боксу: фото

Українського боксера Віталія Кличка – колишнього чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версіями WBO, WBC і за версією видання The Ring офіційно включили в Зал слави боксу. Він став перший з українців, хто удостоївся такої честі.

Офіційна церемонія відбулась у американському місті Канастота, де і розміщений міжнародний зал слави боксу, у неділю, 10 червня 2018 року. Там Віталій Кличко зробив відбиток кулака, який традиційно залишають нові члени зали та відвідав музей слави світового боксу.

Читайте також: Арнольд Шварценеггер зробив сюрприз Ломаченку: опублікували відео

Віталій Кличко робить відбиток кулака для Залу слави боксу

"Вічний" чемпіон WBC Віталій Кличко став першим українцем, якого включили до Міжнародного залу та музею боксерської слави у категорії "Сучасні боксери".

Читайте також: Український боксер захищатиме титул чемпіона світу у Києві на вертолітному майданчику

Серед інших нових членів Зали слави, які також взяли участь у церемонії цьогоріч, – мексиканський боксер у надлегкій та напівлегкій вазі Ерік Моралес та американський боксер у середній вазі Рональд Райт, телекомментатори Стів Альберт і Джим Грей та промоутер Клаус-Петер Коль.

Посмертно до Зали слави боксу внесли імена прославленого американського боксера у легкій вазі Сідні Терріса, рінг-анонсера Джонні Адді та промоутера Лоррейн Чаргін, яка стане другою жінкою, що удостоїлася такої честі.

Урочисту церемонію відвідали легенди світового боксу Майк Тайсон, Володимир Кличко, Ріддік Боу, Мігель Котто, Марко Антоніо Баррера, Келлі Павлік, Антоніо Тарвер, Серхіо Мартінес, брати Спінкс, Крісті Мартін та багато інших.

Wladimir @Klitschko and Vitali Klitschko pose by the Muhammad Ali and Joe Frazier exhibit in the Hall of Fame Museum #ibhof2018 pic.twitter.com/s71ViUYtC2 — Boxing Hall of Fame (@BoxingHall) 10 червня 2018 р.

Міжнародний зал боксерської слави – це зал слави і музей боксу, де вшановують боксерів, промоутерів та всіх, хто вніс значний внесок у розвиток світового боксу. Розміщений у місті Касатона (США).