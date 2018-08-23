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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

"Вітаю всіх, хто любить Україну": політв’язень Балух написав емоційного листа

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Політв’язень Балух написав листа до "всіх, хто любить Україну"
Політв’язень Балух написав листа до "всіх, хто любить Україну" / Фото з відкритих джерел

Український політв’язень Володимир Балух, який голодує вже 154-ий день, напередодні Дня Незалежності написав листа до "всіх, хто любить Україну".

Лист опублікував заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

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У листі, датованому 22 серпня, Балух зазначає, що українці сплатили "велику ціну за право мати свою державу".

Політв’язень бажає янголів-охоронців українському війську, духовенству та громадянському суспільству.

Неосяжно великою ціною, загубленими і покаліченими долями мільйонів і мільйонів кращих синів і доньок рідної землі сплачено історії за наше право мати свою державу, розбудовувати її, 
– пише він.

Балух сердечно дякує всім однодумцям за "щастя відчувати себе членом великої родини, що керується ідеалами правди, честі і гідності".

Саме зараз, відбиваючи чергову шовіністичну навалу сусіда-імперіаліста, вважаю, вкрай важливим є докласти максимум зусиль, аби укріпити єдність суспільства, церкви і держави як такої,
– йдеться у листі.

Також політв’язень закликає українців бути "гідними нащадками" своїх батьків, а свій лист завершує словами "Слава Україні".

5 липня незаконний "Раздольненський районний суд" окупованого Криму визнав українського політв’язня Володимира Балуха винним у нібито побитті начальника ізолятора тимчасового тримання. Так, Балуха засуджено до 5 років ув’язнення та штрафу у розмірі 10 тисяч рублів.

У чому звинуватили Володимира Балуха?8 грудня 2016 року в окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха затримала ФСБ Росії. Усе тому, що після анексії півострова Балух на своєму будинку в селі Серебрянка вивісив український прапор та табличку "вулиця Героїв Небесної сотні", а також відмовився від російського паспорта.

Окупаційна влада Криму звинуватила Балуха у зберіганні набоїв та вибухівки, які нібито виявили у нього під час одного з обшуків. Чоловік неодноразово наполягав, що боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за проукраїнську позицію. 16 січня 2018 року Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні. 19 березня 2018 року політв’язень оголосив безстрокове голодування.

Теги: Новини України Новини політики Українці в полоні РФ заручники Новини Криму Анексія Криму голодування День Незалежності
Джерело: 24 Канал
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