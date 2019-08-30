Вітчизняні вантажоперевізники закликали нову владу звернути увагу на політику УЗ, – ЗМІ

За даними експертів, ініціатива "Укрзалізниці" має намір ще більше капіталізувати і без того своє монопольне становище на ринку.

Вітчизняні вантажоперевізники закликають нову владу звернути увагу на політику "Укрзалізниці". За їх підрахунками, тільки за останні півтора року монополіст підвищив тарифи для них більш ніж на половину, повідомляє "5 канал".

Нині "Укрзалізниця" просуває аналогічну ініціативу, яка ймовірно буде впроваджена вже найближчим часом. Втрати ринку в результаті її впровадження експерти оцінили в три мільярди гривень, саме така сума ляже на плечі вантажовідправників.

За словами експерта в галузі транспортної інфраструктури Валерія Ткачова, нова ініціатива "Укрзалізниці" подається у формі договору нав'язаного бізнесу.

Бізнес вивчив цю редакцію і виступає категорично проти впровадження в такому вигляді і в такій формі цього договору. Антимонопольний комітет повинен звернути увагу на цей договір,

– заявив Ткачов.

За даними експертів, ініціатива "Укрзалізниці" має намір ще більше капіталізувати і без того своє монопольне становище на ринку, кажуть експерти. Вона вдарить істотно по бізнесу, який змушений буде шукати інші шляхи доставки.

Валерій Ткачов, експерт в галузі транспортної інфраструктури: "Бізнес раніше виступав проти цього порядку. Згідно з ним, вартість користування вагонами під вантажними операціями для бізнесу збільшилася в 3-7 разів. Ми не приймяємо ці зміни. Більш того, вони під собою не мають ні юридичного, ні економічного обґрунтування".

Якщо ж перевізники в черговий раз все-таки перекладуть свої проблеми на плечі бізнесу, то це обернеться втратами для і без того слабкої української економіки. Разом з тим експерти стверджують, що вирішити свої питання "Укрзалізниця" могла б і за рахунок підвищення власної ефективності, а не шляхом вимагання з бізнесу.