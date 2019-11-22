Вітер обірвав електромережі та повалив дерева на припарковані авто в Одесі: фото

Сильний вітер наробив лиха в Одесі. Негода обірвала 9 ліній електромереж та повалила півтора десятка дерев, через які постраждали кілька припаркованих поруч автомобілів.

Від самого ранку в Одесі комунальники прибирають повалені дерева, а електрики намагаються полагодити обриви електромережі.

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Водночас синоптики кажуть, що шквальний вітер в Одесі бушуватиме до завтра. Тож місцевих закликають не ходити під старими балконами, рекламними щитами та деревами.

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Окрім того, в одеському порті потрапив у шторм невеликий суховантаж "Делфі" під прапором Молдови. Поки точно не відомо, що саме сталося з судном, але рятувальні катери намагаються підійти і зняти з судна екіпаж.

Сильний шторм (швидкість вітру 12 метрів за секунду, а висота хвилі – 2,3 метра) заважає рятувальної операції. Відомо, що судно спочатку було в акваторії порту "Південний", проте його зірвало з якоря і віднесло в бік Одеси.