Вітер завалив шеститонну статую: з’явились фото

У Китаї внаслідок сильних поривів вітру впала шеститонна статуя першого імператора династії Цінь – Ши Хуан-ді.

19-метрова статуя, яка була встановлена у місті Біньчжоу на сході Китаю, через пориви вітру впала з постаменту.

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Про інцидент пише місцеве урядове видання Global Times.

#HKFP A strong gale-force wind has toppled a giant statue of China's first emperor Qin Shi Huang and flattened its face at a popular tourist site in eastern Shandong province.



The 19-meter (62-foot) bronze replica of the monarch was blown out of its ped… pic.twitter.com/eg61dYn0Np — Hong Kong Stream (@hkstream) 10 квітня 2018 р.

За даними газети, статуя впала обличчям донизу, внаслідок чого воно слюснулось.

За допомогою кранів та тросів пам'ятник першому китайському імператору швидко підняли.

З фото, які в мережі публікують очевидці видно, що статуя була порожньою всередині і трималась лише на металевому каркасі.



19-метрова статуя першого імператора завалилась в Китаї