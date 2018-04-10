Вітер завалив шеститонну статую: з’явились фото
У Китаї внаслідок сильних поривів вітру впала шеститонна статуя першого імператора династії Цінь – Ши Хуан-ді.
19-метрова статуя, яка була встановлена у місті Біньчжоу на сході Китаю, через пориви вітру впала з постаменту.
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Про інцидент пише місцеве урядове видання Global Times.
За даними газети, статуя впала обличчям донизу, внаслідок чого воно слюснулось.
За допомогою кранів та тросів пам'ятник першому китайському імператору швидко підняли.
З фото, які в мережі публікують очевидці видно, що статуя була порожньою всередині і трималась лише на металевому каркасі.
19-метрова статуя першого імператора завалилась в Китаї
Джерело: 24 Канал
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