19:02
10 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
10°C
19°C 5°C
  • середа
    22°C 8°C
  • четвер
    15°C 11°C
  • п'ятниця
    19°C 8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Попівський блатняк. Камікадзе
Вєсті Кремля
18:57, 7 квітня
Вєсті. UA. Жир. Альфонс Бойко. Добкін шукає нових Шевченка та Франка
Вєсті.UA
18:31, 7 квітня
Резиденції послів, гольф-клуби для дипломатів: хто стоїть за розкраданням столичної землі
ЦРУ
09:45, 6 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Базарна естетика дев’яностих
Згадати все
20:38, 9 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вітер завалив шеститонну статую: з’явились фото

442 Читать новость на русском
Вітер завалив 6-тонну статую в Китаї
Вітер завалив 6-тонну статую в Китаї / bbc.com

У Китаї внаслідок сильних поривів вітру впала шеститонна статуя першого імператора династії Цінь – Ши Хуан-ді.

19-метрова статуя, яка була встановлена у місті Біньчжоу на сході Китаю, через пориви вітру впала з постаменту.

Читайте також: У Кенії з'явилась гігантська тріщина, яка може розколоти навпіл Африку: приголомшливе відео

Про інцидент пише місцеве урядове видання Global Times.

За даними газети, статуя впала обличчям донизу, внаслідок чого воно слюснулось.

За допомогою кранів та тросів пам'ятник першому китайському імператору швидко підняли.

З фото, які в мережі публікують очевидці видно, що статуя була порожньою всередині і трималась лише на металевому каркасі.

Китай статуя імператора
19-метрова статуя першого імператора завалилась в Китаї

Теги: Надзвичайні ситуації Китай
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Джордж Бату: У відкритому космосі Франческа була би командиром
сьогодні, 19:01 Джордж Бату: У відкритому космосі Франческа була би командиром
Євгенія Мазур 5
Як українці ставляться до Сталіна: оприлюднили резонансне дослідження
сьогодні, 15:46 Як українці ставляться до Сталіна: оприлюднили резонансне дослідження
979
Компанія Маска продемонструвала концепт революційного Tesla Phone: огляд, характеристики, ціна
сьогодні, 17:08 Компанія Маска продемонструвала концепт революційного Tesla Phone: огляд, характеристики, ціна
2408
Як керівник САП допомагає ТОП-копупціонерам
сьогодні, 18:00 Як керівник САП допомагає ТОП-копупціонерам
Віталій Шабунін 284
Поминальні дні: російські окупанти просять місцевих не приходити на могили (18+)
сьогодні, 17:01 Поминальні дні: російські окупанти просять місцевих не приходити на могили (18+)
Олексій Чибісов 2046
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук