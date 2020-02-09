Вітер зірвав дах зі школи на Одещині: шокуючі фото
У селі Десантне, що на Одещині, штормовий вітер зірвав зі шкільного спортзалу дах, який лише кілька місяців тому відремонтували.
Фото наслідків негоди з'явилися у одній з місцевих фейсбук-груп.
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Конструкція впала на подвір'я навчального закладу. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Як зазначив у дописі Андрій Білий, негода також вивела з ладу електромережу в селі.
Вітер зірвав дах зі школи у селі Десантне
Помічник голови Вилковської ОТГ Олександр Санжара на своїй сторінці у фейсбук зазначив, що дах школи відремонтували кілька місяців тому.
Для цього з бюджету громади виділили 1, 2 мільйона гривень.
Зазначимо, що напередодні у російському Новосибірську обвалився дах кафе. Як з'ясувалося, покрівля не витримала ваги снігу, що нападав на неї. Внаслідок інциденту загинула дівчина, ще четверо людей постраждали.
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