Вітер зірвав дах зі школи на Одещині: шокуючі фото

У селі Десантне, що на Одещині, штормовий вітер зірвав зі шкільного спортзалу дах, який лише кілька місяців тому відремонтували.

Фото наслідків негоди з'явилися у одній з місцевих фейсбук-груп.

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Конструкція впала на подвір'я навчального закладу. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Як зазначив у дописі Андрій Білий, негода також вивела з ладу електромережу в селі.



Вітер зірвав дах зі школи у селі Десантне

Помічник голови Вилковської ОТГ Олександр Санжара на своїй сторінці у фейсбук зазначив, що дах школи відремонтували кілька місяців тому.

Для цього з бюджету громади виділили 1, 2 мільйона гривень.

Зазначимо, що напередодні у російському Новосибірську обвалився дах кафе. Як з'ясувалося, покрівля не витримала ваги снігу, що нападав на неї. Внаслідок інциденту загинула дівчина, ще четверо людей постраждали.