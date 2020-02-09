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      Вітер зірвав дах зі школи на Одещині: шокуючі фото

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      Фото наслідків негоди / Соцмережі

      У селі Десантне, що на Одещині, штормовий вітер зірвав зі шкільного спортзалу дах, який лише кілька місяців тому відремонтували.

      Фото наслідків негоди з'явилися у одній з місцевих фейсбук-груп.

      До теми: Через негоду знеструмлено понад 200 населених пунктів в Україні, – ДСНС

      Конструкція впала на подвір'я навчального закладу. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Як зазначив у дописі Андрій Білий, негода також вивела з ладу електромережу в селі.

      Негода на Одещині
      Вітер зірвав дах зі школи у селі Десантне

      Помічник голови Вилковської ОТГ Олександр Санжара на своїй сторінці у фейсбук зазначив, що дах школи відремонтували кілька місяців тому.

      Для цього з бюджету громади виділили 1, 2 мільйона гривень.

      Зазначимо, що напередодні у російському Новосибірську обвалився дах кафе. Як з'ясувалося, покрівля не витримала ваги снігу, що нападав на неї. Внаслідок інциденту загинула дівчина, ще четверо людей постраждали.

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      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Новини України Новини Одеси Негода в Україні
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