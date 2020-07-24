Вранці 24 липня із затонулого танкера "Делфі" поблизу одеського пляжу стався масштабний витік палива. Адміністрація морських портів України вже оголосила тендер з вибору підрядника, який займеться підйомом судна.

Пляму площею 7,5 тисячі квадратних метрів виявили 9:00. Про це повідомив заступник начальника Державної екологічної інспекції в Одеській області Віталій Караулов, передає видання "Думская".

До слова Підняття танкера Delfi перенесли після невдалих спроб його підняти

Паливо не допомогли стримати навіть спеціальні огорожі. Зазначається, що через неправильне встановлення, вони опускаються під воду і пропускають верхній шар води з плівкою.



З танкера "Делфі" знову витекло паливо / Фото "Думская"

Станом на 13:05 пляма почала рухатись в бік пляжу.

Тендер на підняття танкера "Делфі"

Водночас Адміністрація морських портів України оголосила тендер з вибору підрядника, який займеться підйомом танкера. Роботи оцінили у майже 25 мільйонів гривень. Пізніше цю суму планують стягнути з власника танкера.

Тендерні пропозиції можна подавати до 28 серпня, а аукціон відбудеться 5 жовтня. Після підйому судно відбуксують в Чорноморськ.



Вже оголошено тендер на підйом танкера / Фото "Думская"



Операцію з підйому танкера оцінили у 25 мільйонів доларів / Фото "Думская"

До слова, 24 липня власник "Делфі" планує ще раз востаннє спробувати дістати напівзатонулий танкер власними силами. Якщо ж йому це не вдасться – передасть право власності на танкер, тоді роботами з його підняття займеться Адміністрація морських портів України.

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