Прем’єр Денис Шмигаль доручив міністиру інфраструктури Владиславу Криклію взяти на особистий контроль питання підняття танкера Delfi в Одесі. Власник судна матиме ще одну спробу підняти його власними силами.

Якщо ж зробити до кінця тижня не вдасться, то власник повинен буде відмовитися від прав власності на танкер. Про це Шмигаль написав у своєму телеграм-каналі.

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Що буде далі із затонулим біля Одеси танкером:

Якщо власнику Delfi не вдасться підняти танкер і він відмовиться від прав на нього, то далі цим питанням займеться державна Адміністрація морських портів.

Річ у тім, що поки як власник судна, так і місцеві органи влади показують свою неспроможність вирішити це питання.

Окрім того, за словами Шмигаля, зараз всі органи, підвідомчі уряду, відпрацьовують додаткові сценарії, щоб якнайшвидше розібратися із затонулим танкером, який забруднює море та заважає мореплавству.

Ситуація з Delfi після невдалої спроби підйому судна

Після невдалої спроби підняття танкера, з Delfi посилилося витікання нафтопродуктів у Чорне море.

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що в ніч на 22 липня з судна знову стався витік нафтопродуктів. При цьому він додав, що зняти судно з мілини і поставити на кіль – буде дуже проблематично.

Водночас, він акцентував на тому, що міська влада не дозволить ліквідувати танкер шляхом розпилу на місці – в акваторії пляжу, бо це завдасть ще більшої шкоди навколишньому середовищу.

У мерії також уточнили: після останнього витоку вміст у морській воді нафтопродуктів перевищений в 21 раз.

Що кажуть екологи

Відомий активіст, керівник громадської екологічної організації "Зелений лист" Владислав Балинський повідомив, що ситуація щодо судна сильно погіршилася після спроби 18 липня підняти танкер за допомогою буксирів.

Було просто погано, а після спроби турбопідйому стало дуже погано. Насамперед через цілковиту безкарність і недолугість працівників,

– пояснив чоловік.

Громадський активіст зазначив, що 18 липня спроба турбопідйому призвела до загального підняття корпусу судна мінімум на пів метра. При цьому весь вміст, який ще на ньому залишається, також змістився, і почав виливатися в море, в тому числі через утворені в корпусі отвори.

Що відомо про затонулий танкер Delfi біля Одеси