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Витік даних із Facebook: у Цукерберга вирішили платити користувачам

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Facebook буде платити користувачам за інформацію
Facebook буде платити користувачам за інформацію / Фото з відкритих джерел

Компанія Facebook вирішила виплачувати винагороду людям, які будуть повідомляти про витік даних користувачів через різноманітні додатки.

Про це повідомив керівник відділу безпеки продукту Коллін Грін в офіційному блозі.

Для цього запустили програму "Data Abuse Bounty".

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За словами Гріна, розмір винагороди залежатиме від характеру інформації. Як зазначають в компанії, максимальної суми винагороди наразі не встановлено.

Механізм буде аналогічний іншій програмі винагороди – Facebook Bug report.

"Винагороди за програмою отримають люди, у яких є інформація з перших рук і докази того, що додаток на платформі Facebook збирає дані користувачів і передає третій стороні для перепродажу, крадіжки або використання в шахрайських цілях або для надання політичного впливу", – написав Коллін Грін.

У випадку якщо це повідомлення підтвердиться, Facebook заблокує додаток і подасть позов проти компанії, що продає або купує дані користувачів.

Facebook заплатить користувачам компенсацію

Facebook заплатить користувачам компенсацію

Теги: Техно Інтернет Facebook Скандал
Джерело: 24 Канал
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