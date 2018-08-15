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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Витівка Адріано коштувала "Спартаку" 20 мільйонів євро, – футбольний агент

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Вилучення Луїса Адріано
Вилучення Луїса Адріано

Футбольний агент Дмитро Селюк прокоментував виліт "Спартака" з Ліги Чемпіонів від грецького ПАОКу за підсумками двох матчів третього кваліфікаційного раунду турніру (2:3 і 0:0).

У Москві ж "Спартаку" достатньо було виграти з мінімальним рахунком. Та все знову пішло шкереберть для команди, коли на 33 хвилині червону картку отримав колишній гравець "Шахтаря" Луїс Адріано.

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Ганьбою такий виліт не назвеш. Все-таки команда грала вдесятьох. Але я ж казав, що трансфер Адріано нічого хорошого команді не принесе. Ось він і не приносить. На мій погляд, Каррера дарма поставив його в стартовий склад. Старший Луческу, який фактично головний тренер команди, і весь штаб, який працював в "Шахтарі", знають Адріано як облупленого. На сьогоднішній день витівка Луїса коштувала "Спартаку" 20 мільйонів євро, належні за груповий етап турніру, – сказав Дмитро Селюк для видання Sport24.

Нагадаємо, що перший матч у Греції був доволі провальним для російської команди. "Спартак" вів у рахунку 0:2, але у підсумку програв 3:2. При цьому наприкінці матчу команда з країни-агресора не зуміла забити пенальті і зрівняти рахунок.

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Теги: Новини спорту Футбол
Джерело: 24 Канал
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