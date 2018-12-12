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      Витівка не вдалась: у Росії спробували видати аніматора в костюмі за "найсучаснішого робота"

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      у Росії спробували видати аніматора в костюмі за "найсучаснішого робота"
      у Росії спробували видати аніматора в костюмі за "найсучаснішого робота" / Фото з відкритих джерел

      У російському місті Ярославлі стартував форум"ПроеКТОріЯ" – його щорічно проводять за розпорядженням Володимира Путіна. "Надсучасний" робот, презентацію якого розхвалив пропагандистський телеканал, викликав безліч запитань.

      Про це пише LiveJournal.

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      Так, у день відкриття на форумі показали російського робота Бориса. Він нібито знав математику, вмів ходити, говорити і танцювати під пісню "Skibid". Роботу присвятили частину сюжету в новинах на пропагандистському каналі "Росія 24", назвавши його "найсучаснішим роботом".

      Однак користувачів мережі збентежила відсутність датчиків, дивні рухи робота і те, що про розробку цього "дива техніки" раніше нічого не було відомо.

      у Росії хотіли видати аніматора за робота
      У Росії сплутали робота з аніматором/ Скріншот "Росія 24" від tjournal.ru

      Відповідь виявилася простою – її вдалось знайти після нетривалого пошуку за запитом "костюм робота". Виявилася, що на технофорумі показали не робота, а костюм робота "Альоша". На одному з кадрів навіть видно шию аніматора.


      На фото видно частинку шиї аніматора/ Скріншот "Росія 24" від tjournal.ru

      Продавці "Альоші" заявляють, що "дизайн і технічне виконання цього костюма створюють майже повну ілюзію того, що перед вами справжній робот" і що "візуально здається, що робот схожий на робота Asimo".

      Згодом "Росія 24" видалила зі свого YouTube-каналу сюжет програми "Вести Ярославль" з роботом Борисом.
       

      Теги: Новини політики Новини Росії Техно Курйозні новини
      Джерело: 24 Канал
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