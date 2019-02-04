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      Витрати бізнесу збільшаться через прив'язку вантажних з/д тарифів до індексу цін виробників

      18 Читать новость на русском
      Залізничні вантажні перевезення
      Залізничні вантажні перевезення / agroportal.ua

      Автоматична індексація тарифів на вантажоперевезення "Укрзалізниці" з прив'язкою до індексу цін товаровиробників призведе до збільшення витрат промисловців і експортерів.

      Таку думку в коментарі "Мінпрому" висловив економіст Віктор Скаршевський.

      Він зазначив, що індекс цін виробників з 2014 по 2018 роки зріс рівно в 3 рази. Тарифи на вантажні перевезення збільшилися в 1,9 раза за цей період часу.

      "Іншими словами, темпи зростання тарифів на вантажоперевезення з 2014 року відстають в 1,6 раза від темпів зростання індексу цін виробників. Це означає, що автоматична індексація тарифів на вантажоперевезення призведе до збільшення витрат промисловців і експортерів", – підкреслив В.Скаршевський.

      Експерт каже, що якщо говорити про ініціативу "Укрзалізниці" щодо уніфікації тарифів, то потрібно подивитися методологію їх розрахунку.

      "Але, виходячи з попередньої логіки автоматичної індексації, можна припустити, що уніфікація буде застосована для підвищення тарифів", – вважає Скаршевскій.

      Глава Федерації роботодавців паливно-енергетичного комплексу України Руслан Богданов назвав ініціативи "Укрзалізниці" щодо уніфікації тарифів маніпуляцією.

      "Як збиткове і субсидоване може перестати бути таким? Тільки коли внаслідок переміщення в іншу групу, ви починаєте за них платити більше, ніж раніше. Більше нічого в цій нісенітниці немає, тільки маніпуляція, яка призведе до істотного збільшення витрат для бізнесу", – упевнений він.

      При цьому Богданов зазначив, що групи, в яких "Укрзалізниця" пропонує знизити тариф, складають близько 20% вантажообігу. А тариф після уніфікації підвищаться для 80% вантажообігу. Таким чином, в цілому після уніфікації бізнес буде платити за транспортні послуги "Укрзалізниці" більше.

      Як повідомлялося, раніше "Укрзалізниця" ініціювала автоматичну індексацію тарифів на залізничні вантажоперевезення. УЗ пропонує індексувати тарифи на вантажоперевезення автоматично на рівень індексу цін виробників.

      Крім того, Укрзалізниця "пропонує встановити єдині тарифи для перевезень порожніх вагонів, зробити уніфікованим тариф, оскільки зараз для перевезення порожніх вагонів існує розподіл тарифів на три класи.

      Теги: Укрзалізниця Металургія Фінанси Бізнес
      Джерело: 24 Канал
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