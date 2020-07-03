У сучасному світі прийнято вважати, що чим старше вино, тим воно краще. Однак так було не завжди. В Античності найякіснішим вважалося вино відразу після бродіння. Це пояснювалося його швидким скисанням через відсутність необхідних ємностей для зберігання.

Ситуація змінилася у XVIII столітті, коли з'явилися скляні пляшки і коркові пробки, а дубові бочки почали обкурювати сіркою. З тих пір витримка вина стала важливим фактором при виборі напою, розповідає 24 канал.

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Витримка Тривале зберігання вина у спеціальних умовах (з урахуванням вологості, світла, температури, доступу повітря) для поліпшення його якості. У цей період відбуваються хімічні процеси, які змінюють колір, запах і смак напою.

Білі вина темніють, а червоні – отримують жовтуватий відтінок, а через кілька років колір стає цегляним. Різкі первинні запахи замінюються м'якими фруктовими і квітковими нотками. Якщо напій витримується більше 10 років – з'являється третя хвиля ароматів, які роблять вино унікальним.

Зберігання вина дозволяє розкрити його смак і аромат / Фото alcofan

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Як витримують вино

Існує два способи витримки вина – у бочках і у пляшках.

Бочкова

Насичує вино танінами і дубовими тонами. Бочки зберігають у підвальних приміщеннях при температурі 11-18°C і вологості 85%. Через пори деревини всередину потрапляє трохи повітря, яке прискорює дозрівання напою. Щорічно через ці пори випаровується близько 2-4,5% вина, тому необхідно доливати напій такої ж якості.

Пляшкова

Є обов'язковим етапом майже для всіх вин. Деякі вина розливають у пляшки відразу після процесу бродіння, інші – після бочкової витримки. Тару герметично закручують корками, щоб захистити напій від контакту з киснем. Після цього пробку заливають сургучем. Зберігається вино у горизонтальному положенні в темному приміщенні з температурою 10-16°C і вологістю 83-86%.

Вино зберігають у скляних пляшках або дерев'яних бочках / Фото vogorodelebeda

Що впливає на термін витримки

виноград – вино із сортів з високим вмістом танінів зберігається найкраще;

вік лози – зі старих плантацій збирають невеликий урожай, але вино виходить більш насичене;

вміст спирту і цукру – чим міцніше і солодше вино, тим довше воно не старіє;

обсяг ємності – у пляшках вино швидше старіє, так як хімічні процеси відбуваються швидше;

погода – якщо збір винограду відбувається під час дощу, вино виходить водянистим;

температура – вино зберігається довше при знижених градусах;

технологія виробництва – якщо сусло настоюється на меззі, це збільшує вміст танінів і термінів витримки.

Види вин і приблизна витримка