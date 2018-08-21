Vitrus.pro – Mineski: розклад та результати другого дня плей-офф The International 2018
В ніч з 21 на 22 серпня на Rogers Arena (Ванкувер, Канада) відбудеться вже другий день плей-офф найбільшого в історії кіберспортивного турніру з Dota 2. Призовий фонд вже сягнув 24,8 мільйони доларів побивши минулорічний рекорд у 24,78 мільйони.
Час початку матчів – київський.
Верхня сітка:
20:00 VGJ.Storm (Півн. Америка) – OG (Європа)
Коментатори: Роман CaspeRRR Лєпьохін, Олексій Bafik Бафадаров
23:00 Evil Geniuses (Півн. Америка) – Team Secret (Європа)
Коментатори: Віталій V1lat Волочай, Віктор GodHunt Волков
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Нижня сітка:
02:00 Optic Gaming (Півн. Америка) – Team Serenity (Китай)
Коментатори: Володимир Maelstorm Кузмінов, Дмитро LighTofHeaveN Купріянов
05:00 Virtus.pro (СНД) – Mineski (Південно-Східна Азія)
Коментатори: Олексій Lex Філіппов, Нікіта 4ce Котков
Усі матчі можна подивитись тут.
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