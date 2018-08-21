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Vitrus.pro – Mineski: розклад та результати другого дня плей-офф The International 2018

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Vitrus.pro – Mineski: розклад та результати другого дня плей-офф The International 2018

В ніч з 21 на 22 серпня на Rogers Arena (Ванкувер, Канада) відбудеться вже другий день плей-офф найбільшого в історії кіберспортивного турніру з Dota 2. Призовий фонд вже сягнув 24,8 мільйони доларів побивши минулорічний рекорд у 24,78 мільйони.

Час початку матчів – київський.

Верхня сітка:

20:00 VGJ.Storm (Півн. Америка) – OG (Європа) 
Коментатори: Роман CaspeRRR Лєпьохін, Олексій Bafik Бафадаров

23:00 Evil Geniuses (Півн. Америка) – Team Secret (Європа)
Коментатори: Віталій V1lat Волочай, Віктор GodHunt Волков

Читайте також: розклад та результати першого дня плей-офф

Нижня сітка:

02:00 Optic Gaming (Півн. Америка) –  Team Serenity (Китай)
Коментатори: Володимир Maelstorm Кузмінов, Дмитро LighTofHeaveN Купріянов

05:00 Virtus.pro (СНД) – Mineski (Південно-Східна Азія)
Коментатори: Олексій Lex Філіппов, Нікіта 4ce Котков


Усі матчі можна подивитись тут.

Слідкуйте за The International 2018 у розділі Спорт

Теги: Новини спорту Кіберспорт
Джерело: 24 Канал
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