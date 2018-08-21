Vitrus.pro – Mineski: розклад та результати другого дня плей-офф The International 2018

В ніч з 21 на 22 серпня на Rogers Arena (Ванкувер, Канада) відбудеться вже другий день плей-офф найбільшого в історії кіберспортивного турніру з Dota 2. Призовий фонд вже сягнув 24,8 мільйони доларів побивши минулорічний рекорд у 24,78 мільйони.

Час початку матчів – київський.



Верхня сітка: 20:00 VGJ.Storm (Півн. Америка) – OG (Європа)

Коментатори: Роман CaspeRRR Лєпьохін, Олексій Bafik Бафадаров 23:00 Evil Geniuses (Півн. Америка) – Team Secret (Європа)

Коментатори: Віталій V1lat Волочай, Віктор GodHunt Волков Читайте також: розклад та результати першого дня плей-офф Нижня сітка: 02:00 Optic Gaming (Півн. Америка) – Team Serenity (Китай)

Коментатори: Володимир Maelstorm Кузмінов, Дмитро LighTofHeaveN Купріянов 05:00 Virtus.pro (СНД) – Mineski (Південно-Східна Азія)

Коментатори: Олексій Lex Філіппов, Нікіта 4ce Котков

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