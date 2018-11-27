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      Віце-чемпіонки світу з боксу повернулися до України: фото радісної зустрічі

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      Марія Бова та Ганна Охота
      Марія Бова та Ганна Охота / Федерація боксу України

      До України з індійського Делі повернулася Національна жіноча збірна з боксу. Саме в Індії наша команда приймала участь в Чемпіонаті світу. За результатами виступів на світовій першості наші дівчата здобули дві срібні нагороди. Їх вибороли Ганна охота (вагова категорія 48 кг) та Марія Бова (вагова категорія 64 кг).

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      Новоспечена віце-чемпіонка світу у найлегшій ваговій категорії Ганна Охота подякувала усім за підтримку. Ганна відзначила, що не дивлячись на те, що налаштовувалася виключно на золото, проте срібну медаль також відносить до активу.

      "У підготовці до чемпіонату світу був пройдений напрочуд масштабний та непростий шлях. Емоції зараз переповнюють, сльози радості на очах. До "Борисполя" нас приїхали зустрічати близькі, рідні, друзі… Дуже приємно всіх бачити та хочеться усім приділити увагу. Дуже приємно, що увесь час та усі сили, які я віддавала підготовці до Чемпіонату світу увінчався такою очікуваною срібною нагородою. Хочу відмітити і всю нашу команду. Всі дівчата прагнули до перемоги та віддавали усіх себе на ринзі. Та й загалом підтримка від дівчат була дуже відчутна. Як на мене, то загальний здобуток для нашої команди є досить непоганим. Проте, відверто скажу, що золотий колір мені пасує значно більше. Шкода що не вдалося піднятися саме найвищу сходинку п’єдесталу", – сказала срібна призерка світової першості Ганна Охота.

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      В свою чергу срібна призерка чемпіонату світу 2018 року Марія Бова відзначила, що саме травма ноги завадила їй на високому рівні боксувати у фіналі змагань.

      "Прикро це констатувати, проте однією з ключових обставин, яка завадили мені ще більш краще виступити на чемпіонаті світу, стала травма, яку я отримала ще у чвертьфінальному поєдинку. Шкода, що не вдалося повторити досягнення шестирічної давними. Проте, загальним результатом я повністю задоволена. Зараз дуже хочеться обійняти своїх дітей, рідних та близьких. Дуже сумувала увесь цей час за своїми дітками. Обов’язково коли приїду додому одягну цю медаль і на них. Адже саме моя родина надихала мене рухатися вперед та наполегливо працювати. Дуже приємно завершати рік таким вагомим здобутком. Попереду у нас відпочинок, а вже з нового року розпочнемо все з чистого листа. Дякую колективу Міністерства, а також, звичайно, Федерації боксу України на чолі з Володимиром Продивусом та Дмитром Шенцевим за підтримку нашої команди", – зазначила Марія Бова.

      За матеріалами Федерації боксу України

      Теги: Спорт Бокс
      Джерело: 24 Канал
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