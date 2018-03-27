Віце-губернатор став на коліна і попросив вибачення в учасників мітингу в Кемерово

Під час мітингу, на який вийшли мешканці Кемерово через пожежу у торговельному центрі "Зимова вишня", віце-губернатор Кемеровської області Сергій Цивільов став на коліна і попросив вибачення в учасників мітингу.

Про це повідомляє РИА Новости.

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Через сім годин після початку мітингу представники адміністрації запропонували його завершити і розійтися, однак учасники зустріли цю пропозицію несхвальним гулом. Після цього звукопідсилююча апаратура, надана мерією, була відключена. Цивільов намагався говорити в мікрофон, але помітивши, що він не працює, звернувся до присутніх безпосередньо.

"Я хотів би попросити у вас пробачення", – і став навколішки.

Пізніше, він пояснив, що: "З давніх-давен на Русі люди вставали на коліна, щоб попросити пробачення". Під час цього люди йому аплодували.



Віце-губернатор Кемеровської області Сергій Цивільов став на коліна і попросив вибачення в учасників мітингу/ фото учасника мітингу

Дивіться відео як Сергій Цивільов став на коліна і попросив вибачення в учасників мітингу у Кемерово

Нагадаємо, пожежа у російському місті Кемерово спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. За попередньою версією, вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку. Станом на 26 березня офіційно відомо про 64 загиблих, 80 постраждалих, ще 16 осіб вважають зниклими безвісти.