Віце-президент "Карпат" Смалійчук подав у відставку, – ЗМІ

Олег Смалійчук прийняв рішення подати у відставку з посади віце-президента "Карпат".

Поки невідомо, чи прийняв відставку президент клубу Петро Димінський, повідомляє SportArena.

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Смалійчук був призначений віце-президентом львівського клубу в листопаді 2017 року. За цей термін клуб підписав 30 гравців, а пішли – 29. Також Смалійчук запам'ятався своїм висловлюванням на адресу вболівальників "Карпат", назвавши тих, хто не ходить на стадіон "вівцями".

Нагадаємо, нещодавно "Карпати" покинув головний тренер Жозе Мораїш, тому що його контракт викупив південнокорейський клуб "Чонбук Хюндай Моторс".

Після 18-ти турів чемпіонату України "Карпати" посідають 10 сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 17 очок.

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