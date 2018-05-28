Віце-президент китайської компанії повідомив, коли презентують революційний Lenovo Z5

Віце-президент Lenovo та екс-генеральний директор підрозділу ZUK Чан Чен продовжує розповідати все нові деталі про майбутній флагман Lenovo Z5. Нещодавно він повідомив офіційну дату анонсу смартфону.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Weibo, передає gsmarena.

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За словами віце-президента, новинку представлять в Пекіні вже 5 червня, хоча раніше повідомлялося, що новинку покажуть світу не раніше 14 червня. Також Чен наголосив, що Z5 стане продовженням серії ZUK, яка включає Z1, Z2 Pro, Z2 та Edge. Окрім того, він опублікував два нових тизера.



Нові тизери Lenovo Z5

Віце-президент Lenovo також підтвердив інформацію про те, що флагман отримає "4 технологічних прориви", а також "18 запатентованих технологій", при чому деякі з них, швидше за все, будуть в розділі користувацького інтерфейсу.

Раніше вже повідомили про те, що Lenovo Z5 отримає внутрішнє сховище на 4 ТБ, а це навіть більше, ніж в деяких ноутбуків. Також однією з особливостей смартфону стане безрамковий дисплей, який займатиме 95% площі передньої панелі. Камера телефону також стане справжнім відкриттям, адже вже зарекомендувала себе як одна з найкращих на ринку.

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Окремо повідомляється, що девайс матиме хорошу автономність, адже в режимі очікування він зможе "прожити" до 45 днів. Також компанія повідомила, що навіть коли рівень заряду Lenovo Z5 дорівнюватиме 0%, користувач зможе ще близько 30 хвилин розмовляти по телефону.



Lenovo Z5 отримає вбудований в дисплей сканер відбитків пальців

Також різні джерела повідомляють, що флагман отримає вбудований в екран сканер відбитків пальців та процесор 600 або 800 серії чіпів Snapdragon (можливо, китайці навіть встановлять в новинку нещодавно анонсований чіпсет Snapdragon 710).