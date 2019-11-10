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      Віцепрем'єр Кулеба заявив, що Україні потрібно навчитися будувати відносини з Росією

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      Кулеба: в економічному плані ми не зможемо стіною відмежуватися від Росії
      Кулеба: в економічному плані ми не зможемо стіною відмежуватися від Росії / ukrinform.ua

      Віцепрем'єр-міністр Дмитро Кулеба заявив, що у випадку сусідства з Росією Україна є заручником географії. втім, наголосив він: варто вибудувати модель співіснування на рівнях міжлюдських відносин, політики і економіки.

      Україні варто вибудовувати модель відносин з Росією на основі прагматичного підходу, виходячи зі свого інтересу, а не керуватися емоціями, розповів Кулеба в ефірі проєкту "Рандеву з Яніною Соколовою".

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      Росія є ворогом України – це історична закономірність. Але ми маємо побудувати модель стосунків з росіянами на трьох рівнях. Якщо з політичними й міжлюдськими стосунками все більш-менш ясно, то найбільш хиткою сферою є економічна, адже ми не можемо побудувати стіну, все відрізати,
      – пояснив віцепрем'єр.

      Водночас він закликав підходити до стосунків з Росією прагматично та раціонально. Мовляв, у цьому аспекті у нас занадто багато емоцій, на яких нас часто і підловлюють.

      "Ми маємо діяти чітко, виходячи зі свого інтересу. Наш інтерес – рухатися на Захід якнайдалі від "русского мира", будувати тут нормальну цивілізовану країну, стаючи при цьому економічно сильними", – підкреслив Дмитро Кулеба.

      Резюмуючи, він наголосив, що Україна зможе реально протистояти Росії, лише коли матиме гроші та надійних партнерів у різних частинах світу.

      "Ми можемо заходити у сферу "Ні торгівлі з Кремлем", але тоді виникає питання, звідки ми беремо гроші на війну, на озброєння нашої армії, на те, щоб вона ставала сильнішою і могла витримувати тиск російської армії", – резюмував урядовець.

      Донбас, окуповані території, карта
      Карта окупованих Росією територій на Донбасі / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Україна – Росія Дмитро Кулеба
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