Віцепрем'єр Кулеба заявив, що Україні потрібно навчитися будувати відносини з Росією

Віцепрем'єр-міністр Дмитро Кулеба заявив, що у випадку сусідства з Росією Україна є заручником географії. втім, наголосив він: варто вибудувати модель співіснування на рівнях міжлюдських відносин, політики і економіки.

Україні варто вибудовувати модель відносин з Росією на основі прагматичного підходу, виходячи зі свого інтересу, а не керуватися емоціями, розповів Кулеба в ефірі проєкту "Рандеву з Яніною Соколовою".

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Росія є ворогом України – це історична закономірність. Але ми маємо побудувати модель стосунків з росіянами на трьох рівнях. Якщо з політичними й міжлюдськими стосунками все більш-менш ясно, то найбільш хиткою сферою є економічна, адже ми не можемо побудувати стіну, все відрізати,

– пояснив віцепрем'єр.

Водночас він закликав підходити до стосунків з Росією прагматично та раціонально. Мовляв, у цьому аспекті у нас занадто багато емоцій, на яких нас часто і підловлюють.

"Ми маємо діяти чітко, виходячи зі свого інтересу. Наш інтерес – рухатися на Захід якнайдалі від "русского мира", будувати тут нормальну цивілізовану країну, стаючи при цьому економічно сильними", – підкреслив Дмитро Кулеба.

Резюмуючи, він наголосив, що Україна зможе реально протистояти Росії, лише коли матиме гроші та надійних партнерів у різних частинах світу.

"Ми можемо заходити у сферу "Ні торгівлі з Кремлем", але тоді виникає питання, звідки ми беремо гроші на війну, на озброєння нашої армії, на те, щоб вона ставала сильнішою і могла витримувати тиск російської армії", – резюмував урядовець.



Карта окупованих Росією територій на Донбасі / інфографіка 24 каналу