Viva найкрасивіші-2018: Катя Осадча перемогла у номінації "Мама року"

Українська телеведуча та модель Катя Осадча стала переможницею спеціальній номінації "Viva! Найкрасивіші-2018", вона отримала нагороду "Мама року".

Церемонія нагородження "Viva! Найкрасивіші-2018" відбулася 2 лютого у палаці "Україна". Перемогу у найбільш зворушливій і почесній номінації премії "Мама року" здобула Катя Осадча.

Читайте також: Тіна Кароль з'явилася у розкішному образі на червоній доріжці церемонії "Viva! Найкрасивіші-2018": фото

Статуетку і титул "Мама року" телеведуча отримала з рук ведучих концерту і співачки Alyosha, яка стала переможницею в цій же номінації в минулому році.

Нагадаємо, 34-річна Катя Осадча стала мамою трохи менше року тому і практично відразу повернулася до роботи. 18 лютого вона з чоловіком, телеведучим Юрієм Горбуновим, відсвяткують перший день народження сина Івана. До речі, в статусі мами Катя Осадча вже не перший рік, адже старшому синові провідною, Іллі, народженому в шлюбі з депутатом Олегом Поліщуком, вже 14 років.