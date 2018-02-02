09:36
3 лют 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВИНИ ПОЛЬЩІ ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Найвідоміший росіянин. Нове захоплення Жириновського
Вєсті Кремля
22:22, 2 лютого
Вєсті. UA. Найчесніший претендент на пост президента. Політична недобійка
Вєсті.UA
20:58, 2 лютого
Як у Херсоні створили справжню приватну армію: розслідування журналістів
ЦРУ
09:07, 31 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Принади й жахіття життя в гуртожитку
Згадати все
00:49, 2 лютого
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
НОВИНИ ПОЛЬЩІ ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Viva найкрасивіші-2018: яскраві фотографії з червоної доріжки

22:26, 2 лютого 1295 Читать новость на русском
Viva найкрасивіші-2018: фото
Viva найкрасивіші-2018: фото / Viva

Нагородження премії "Viva! Найкрасивіші-2018" відбулося 2 лютого у палаці "Україна". Гучна світська подія зібрала всіх українських зірок та публічних людей, щоб назвати імена найкрасивіших людей України за версією читачів журналу "Viva".

Перед церемонією нагородження "Viva! Найкрасивіші-2018" гості та номінанти пройшлися червоною доріжкою.

Читайте також: Viva найкрасивіші-2018: з'явилися фото з репетиції церемонії та червоної доріжки

Відома співачка і телеведуча Регіна Тодоренко з'явилася на червоній доріжці в сексуальному чорно-білому вбранні з тонкого мережива від Izeta Fashion House.


Viva найкрасивіші-2018: Регіна Тодоренко

Актори серіалу "Школа" – Микита Вакулюк і Яніна Андрєєва – також з'явилися на червоній доріжці. Микита Вакулюк одягнув класичний костюм, а Яніна Андрєєва обрала сукню-футляр з чорно-золотистих паєток.


Viva найкрасивіші-2018: Микита Вакулюк і Яніна Андрєєва

Для червоної доріжки Тіна Кароль обрала ефектне чорне плаття з оксамиту Rosario, яке вдало підкреслило фігуру співачки і спокусливо оголило плечі. Свій образ Кароль доповнила босоніжками Marsala, перловим намистом з цитрином і сережками Olga Veisberg.


Viva найкрасивіші-2018: Тіна Кароль

Співачка Tarabarova зробила ставку на елегантність і стриманість. Вона з'явилася на головній червоній доріжці в довгій світлій сукні з вишивкою на грудях, поясом і розрізами.


Viva найкрасивіші-2018: Tarabarova

Співак Олег Винник з'явився на червоній доріжці в чорному смокінгу, який доповнив стильним аксесуаром з блискучих "діамантів".


Viva найкрасивіші-2018: Олег Винник

Співачка Оля Полякова підкорила червону доріжку у латексній сукні нюдового кольору.


Viva найкрасивіші-2018: Оля Полякова

Музикант, актор, тренер 8-го сезону проекту "Голос країни", номінант на звання найкрасивішого чоловіка ювілейної церемонії "Viva! Найкрасивіші-2018", а тепер і володар титулу "Вибір Viva!" прийшов на церемонію із дружиною. Сніжана Бабкіна обрала довгу синю сукню зі шлейфом, яка гармоніювала з чорним смокінгом Сергія.


Viva найкрасивіші-2018: Сергій та Сніжана Бабкіни

Вагітна ведуча Лілія Ребрик з'явилася разом зі своїм чоловіком Андрієм Диким. Лілія сяяла у розкішній рожевій сукні досить вільного крою, однак навіть воно не приховало її помітний животик.


Viva найкрасивіші-2018: Лілія Ребрик з чоловіком

Співачка Надія Мейхер обрала чорну сукню з мереживними вставками та шкіряні босоніжки.


Viva найкрасивіші-2018: Надія Мейхер

Всі фото: Viva

Теги: LifeStyle Новини культури Музика Кіно
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 2 лютого
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Будни
сьогодні, 08:45 Будни "ЛНР": НКВД возвращается в Луганск, ведь не выделяться – тут главный принцип
Ольга Черненко 506
Как люди Путина подрались из-за Сталина
2 лютого, 23:00 Как люди Путина подрались из-за Сталина
Іван Яковина 1088
Звільнених з полону бойовиків кинули на підвали або відправили до штрафбату
2 лютого, 22:01 Звільнених з полону бойовиків кинули на підвали або відправили до штрафбату
Олексій Чибісов 2028
2 лютого, 21:03 "Довга рука нашої армії": коли і куди полетять українські ракети
Катерина Петренко 3214
2 лютого, 20:02 "Бандерівський" закон: як Україні вийти переможцем із ситуації
Яніна Ткачук 1539
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук