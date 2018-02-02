Viva найкрасивіші-2018: яскраві фотографії з червоної доріжки

Нагородження премії "Viva! Найкрасивіші-2018" відбулося 2 лютого у палаці "Україна". Гучна світська подія зібрала всіх українських зірок та публічних людей, щоб назвати імена найкрасивіших людей України за версією читачів журналу "Viva".

Перед церемонією нагородження "Viva! Найкрасивіші-2018" гості та номінанти пройшлися червоною доріжкою.

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Відома співачка і телеведуча Регіна Тодоренко з'явилася на червоній доріжці в сексуальному чорно-білому вбранні з тонкого мережива від Izeta Fashion House.



Viva найкрасивіші-2018: Регіна Тодоренко

Актори серіалу "Школа" – Микита Вакулюк і Яніна Андрєєва – також з'явилися на червоній доріжці. Микита Вакулюк одягнув класичний костюм, а Яніна Андрєєва обрала сукню-футляр з чорно-золотистих паєток.



Viva найкрасивіші-2018: Микита Вакулюк і Яніна Андрєєва

Для червоної доріжки Тіна Кароль обрала ефектне чорне плаття з оксамиту Rosario, яке вдало підкреслило фігуру співачки і спокусливо оголило плечі. Свій образ Кароль доповнила босоніжками Marsala, перловим намистом з цитрином і сережками Olga Veisberg.



Viva найкрасивіші-2018: Тіна Кароль

Співачка Tarabarova зробила ставку на елегантність і стриманість. Вона з'явилася на головній червоній доріжці в довгій світлій сукні з вишивкою на грудях, поясом і розрізами.



Viva найкрасивіші-2018: Tarabarova

Співак Олег Винник з'явився на червоній доріжці в чорному смокінгу, який доповнив стильним аксесуаром з блискучих "діамантів".



Viva найкрасивіші-2018: Олег Винник

Співачка Оля Полякова підкорила червону доріжку у латексній сукні нюдового кольору.



Viva найкрасивіші-2018: Оля Полякова

Музикант, актор, тренер 8-го сезону проекту "Голос країни", номінант на звання найкрасивішого чоловіка ювілейної церемонії "Viva! Найкрасивіші-2018", а тепер і володар титулу "Вибір Viva!" прийшов на церемонію із дружиною. Сніжана Бабкіна обрала довгу синю сукню зі шлейфом, яка гармоніювала з чорним смокінгом Сергія.



Viva найкрасивіші-2018: Сергій та Сніжана Бабкіни

Вагітна ведуча Лілія Ребрик з'явилася разом зі своїм чоловіком Андрієм Диким. Лілія сяяла у розкішній рожевій сукні досить вільного крою, однак навіть воно не приховало її помітний животик.



Viva найкрасивіші-2018: Лілія Ребрик з чоловіком

Співачка Надія Мейхер обрала чорну сукню з мереживними вставками та шкіряні босоніжки.



Viva найкрасивіші-2018: Надія Мейхер

Всі фото: Viva