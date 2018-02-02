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Viva найкрасивіші-2018: з'явилися фото з репетиції церемонії та червоної доріжки

18:38, сьогодні 677 Читать новость на русском
Viva найкрасивіші-2018: фото
Viva найкрасивіші-2018: фото / Viva

Зовсім скоро розпочнеться церемонія нагородження премії "Viva! Найкрасивіші-2018" о 19:00 2 лютого. Гучна світська подія збере всіх українських зірок та публічних людей, щоб назвати імена найкрасивіших людей України за версією читачів журналу "Viva".

До 19.00 у палаці "Україна" відбуваєть генеральна репетиція церемонії нагородження "Viva! Найкрасивіші-2018", а перші гості вже з'являєються на червоній доріжці.

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Уже вийти на сцену під час репетиції встигли Настя Каменських, яка порадує шанувальників незвичайним звучанням свого хіта "Это моя ночь", Олег Винник, гурт "Антитіла" та багато інших.


Viva найкрасивіші-2018: фото з репетиції


​Viva найкрасивіші-2018: фото з репетиції


​Viva найкрасивіші-2018: фото з репетиції

Також з'явилися фото відомої співачки і телеведучої Регіни Тодоренко, яка номінована на нагороду "Найкрасивіша жінка-2018". На червоній доріжці вона з'явилася в сексуальному чорно-білому вбранні з тонкого мережива від Izeta Fashion House. Легкий каліфорнійський загар, розкішна фігура, ідеально підібрані наряд і макіяж: артистка виглядає приголомшливо!


​Viva найкрасивіші-2018: Регіна Тодоренко


​Viva найкрасивіші-2018: Регіна Тодоренко


​Viva найкрасивіші-2018: Регіна Тодоренко

2 лютого в Палаці "Україна" стануть відомі імена найкрасивішої жінки і найкрасивішого чоловіка України за версією читачів журналу "Viva!". Голосування за претендентів з числа публічних людей, селебрітіс та лідерів думок стартувало на сайті 5 грудня 2017 року. За результатами першого етапу до фіналу вийшли 20 жінок і 20 чоловіків. Серед претендентів: Оля Полякова, Макс Барських, Олег Винник, Настя Каменських, Леся Никитюк, Юрій Ткач та інші.

Теги: Новини культури LifeStyle Музика Кіно
Джерело: 24 Канал
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