Про це розповіла очільниця Федерації порятунку тварин "Берсерк" Людмила Мельникова кореспондентам Суспільного, передає 24 Канал. Вівчарка Багіра, яка пережила підрив Каховської ГЕС і півтора року прожила в новій родині на Миколаївщині, померла 9 квітня.

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На Миколаївщині померла вівчарка Багіра

Багіра була однією з восьми тварин, яких врятували після катастрофи. Через параліч задніх лап, викликаний міжхребцевою грижею та важкими умовами, в яких вона перебувала до того, собаку було необхідно довго реабілітувати.

За словами Людмили Мельникової, Багіра пережила півтора дня у воді після затоплення і лише завдяки сусідові, який встиг її відчепити з ланцюга, вижила. Пізніше розпочалася реабілітація і собака знову почала ходити.

Попри фізичні проблеми, Багіра знайшла нову родину, де її щиро полюбили. Вона прожила півтора року в Миколаївській області, де стала невід’ємною частиною життя своїх нових власників.

Вони були нерозлучні, і він навіть не міг піти в магазин, бо вона завжди ходила за ним,

– додає волонтерка.

На жаль, 9 квітня Багіра померла в результаті старості, попри постійний ветеринарний нагляд.