На Миколаївщині померла вівчарка Багіра, яку врятували після підриву Каховської ГЕС

Вівчарка Багіра, яку врятували після підриву Каховської ГЕС, померла 9 квітня на Миколаївщині. Півтора року вона прожила в новій родині, де стала справжнім другом для своїх господарів.

Про це розповіла очільниця Федерації порятунку тварин "Берсерк" Людмила Мельникова кореспондентам Суспільного, передає 24 Канал. Вівчарка Багіра, яка пережила підрив Каховської ГЕС і півтора року прожила в новій родині на Миколаївщині, померла 9 квітня.

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На Миколаївщині померла вівчарка Багіра

Багіра була однією з восьми тварин, яких врятували після катастрофи. Через параліч задніх лап, викликаний міжхребцевою грижею та важкими умовами, в яких вона перебувала до того, собаку було необхідно довго реабілітувати.

За словами Людмили Мельникової, Багіра пережила півтора дня у воді після затоплення і лише завдяки сусідові, який встиг її відчепити з ланцюга, вижила. Пізніше розпочалася реабілітація і собака знову почала ходити.

Попри фізичні проблеми, Багіра знайшла нову родину, де її щиро полюбили. Вона прожила півтора року в Миколаївській області, де стала невід’ємною частиною життя своїх нових власників.

Вони були нерозлучні, і він навіть не міг піти в магазин, бо вона завжди ходила за ним,

– додає волонтерка.

На жаль, 9 квітня Багіра померла в результаті старості, попри постійний ветеринарний нагляд.