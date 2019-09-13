Виведення економіки з тіні і боротьба з "вампірами", – Зеленський розповів, як долатиме бідність
Президент вважає, що такі слова, як "монополії", "рейдерство" і "контрабанда", – мають стати архаїзмами в Україні. Для подолання бідності, на думку Зеленського, необхідне стрімке зростання економіки.
Такі свої думки президент Зеленський висловив під час промови на щорічному міжнародному Форумі YES, що триває у Києві.
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Для стрімкого зростання економіка України повинна вийти з тіні, як би цьому не протидіяли, вибачте за таке порівняння, економічні вампіри, які бояться денного світла,
– наголосив український лідер.
Він також додав, що право приватної власності в Україні має стати "священним правом".
До уваги! Метою нового Кабміну, за словами його очільника Олексія Гончарука, є зростання ВВП України щонайменше на 40% у найближчі 5 років.
Слід зауважити, що цими днями в Україні працює місія Міжнародного валютного фонду. Метою переговорів, які триватимуть до 24 вересня, є укладання так званої staff agreement – попередньої угоди з ключовими параметрами майбутньої програми з фондом.
За прогнозами Нацбанку, підписання угоди про нову програму розширеного фінансування з МВФ можна досягти до кінця цього року. Вона розрахована на термін 3 – 4 роки, а її обсяг становить 5 – 10 мільярдів доларів. Це дозволить до січня отримати перший транш у розмірі близько 2 мільярдів доларів.
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