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Виведення грошей з "Приватбанку": змова чи вистава для українців?

23:05, 17 січня 935 Читать новость на русском
Без згоди НБУ махінації були б не можливими
Без згоди НБУ махінації були б не можливими / 24 Канал

Виведення капіталу з України через "Приватбанк" не могло відбуватися без відома НБУ. Але, хоча виведена сума дуже велика, це не вплине на поточну діяльність "Приватбанку".

Таку думку сайту "24" висловив економічний експерт Андрій Новак.

Читайте також: "Приватбанк" до націоналізації використовували для шахрайства: підтвердження аудитора

Махінації в "Приватбанку" відбувалися, мінімум, за мовчазної згоди НБУ. Швидше за все, має місце змова між власниками банку і нині діючим президентом. Керівництво НБУ – глибоко пропрезидентські люди. Питання в тому, чи ця змова зараз переросла у протистояння, відбувся так званий кидок, чи це циркова вистава для українців за кулісами?
– зауважує Андрій Новак.

Водночас, за словами економіста, виведені гроші можна повернути в Україну, якщо буде рішення міжнародного суду, і попередніх власників "Приватбанку" визнають винними. Відповідно, будуть арештовані їхні активи на суму 5,5 мільярдів доларів.

При цьому, як вважає Новак, клієнти "Приватбанку" можуть не хвилюватися за свої внески. Як нагадує експерт, рік тому ця фінустанова була націоналізована державою, і "Приватбанк" докапіталізували. Тому всі кошти гарантовані Держбюджетом України.

Нагадаємо, 16 січня представник детективного агентства – компанії Kroll Альфредо Белло, яке розслідувало діяльність колишніх власників та менеджерів "Привату" з 2007 року і до моменту націоналізації, заявив, що з 2007 року шахрайським шляхом з Приватбанку було виведено 5,5 мільярдів доларів. Екс-власник "Приватбанку" Ігор Коломойський назвав це маячнею.

Теги: Новини України НБУ Ігор Коломойський Банки Націоналізація ПриватБанку
Джерело: 24 Канал
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