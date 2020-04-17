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      Повернемо людей і території, а тоді вже вибори, – Зеленський про кроки миру на Донбасі

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      Володимир Зеленський назвав три кроки до виборів на окупованих територіях

      Володимир Зеленський прокоментував, у якій послідовності бачить дії для встановлення миру на Донбасі. Проведення виборів на окупованих територіях у цій ланці є останнім пунктом, а найважливішим президент бачить повернення людей.

      Спершу Україна має повернути собі окуповані території і людей, які на них живуть. Про це Президент Володимир Зеленський заявив на ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", передає 24 канал.

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      Одним з кроків до перемоги Зеленський назвав черговий обмін полоненими. Таких кроків країна має провести ще багато, аби досягти миру і головної мети, від якої ніхто не відступається у своїх намірах – повернення окупованих територій. 

      Обов’язково будемо контролювати наш кордон із Російською Федерацією і обов’язково там пройдуть вибори. Всі говорять про місцеві вибори – але важливо отримати свою територію перш за все,
      – зазначив президент.


      Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Війна на Донбасі Новини політики
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