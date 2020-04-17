Повернемо людей і території, а тоді вже вибори, – Зеленський про кроки миру на Донбасі

Володимир Зеленський прокоментував, у якій послідовності бачить дії для встановлення миру на Донбасі. Проведення виборів на окупованих територіях у цій ланці є останнім пунктом, а найважливішим президент бачить повернення людей.

Спершу Україна має повернути собі окуповані території і людей, які на них живуть. Про це Президент Володимир Зеленський заявив на ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", передає 24 канал.

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Одним з кроків до перемоги Зеленський назвав черговий обмін полоненими. Таких кроків країна має провести ще багато, аби досягти миру і головної мети, від якої ніхто не відступається у своїх намірах – повернення окупованих територій.

Обов’язково будемо контролювати наш кордон із Російською Федерацією і обов’язково там пройдуть вибори. Всі говорять про місцеві вибори – але важливо отримати свою територію перш за все,

– зазначив президент.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу