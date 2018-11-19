Виверження вулкану Фуего у Гватемалі: влада оголосила евакуацію

Влада Гватемали евакуює в безпечні райони дві тисячі людей, які проживають в околицях вулкана Фуего.

Про це повідомляє AP.

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Таке рішення прийняли після того, як отримали попередження про збільшення сили виверження вулкану.

Загалом, мають намір евакуювати 10 громад. Проте наразі нададуть притулок у безпечних районах трьом громадам.

Зазначимо, вулкан Фуего сягає 3763 метрів заввишки. Він є найактивнішим у Центральній частині Америки.

Нагадаємо, на початку червня 2018 року у Гватемалі почав виверження вулкан Фуего, яке визнано одним з найсильніших за останні роки. Загалом від виверження постраждали 2 мільйони людей, 109 осіб загинули.