Виверження вулкану Фуего у Гватемалі: влада оголосила евакуацію
Влада Гватемали евакуює в безпечні райони дві тисячі людей, які проживають в околицях вулкана Фуего.
Про це повідомляє AP.
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Таке рішення прийняли після того, як отримали попередження про збільшення сили виверження вулкану.
Загалом, мають намір евакуювати 10 громад. Проте наразі нададуть притулок у безпечних районах трьом громадам.
Зазначимо, вулкан Фуего сягає 3763 метрів заввишки. Він є найактивнішим у Центральній частині Америки.
Нагадаємо, на початку червня 2018 року у Гватемалі почав виверження вулкан Фуего, яке визнано одним з найсильніших за останні роки. Загалом від виверження постраждали 2 мільйони людей, 109 осіб загинули.
Джерело: 24 Канал
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