Vivo готує смартфон з рекордною кількістю оперативної пам’яті

Китайська компанія Vivo, яка нещодавно представила свій флагман NEX з унікальною на той час технологією висувної селфі-камери, готує ще один цікавий пристрій – смартфон з рекордною на ринку оперативною пам’яттю під назвою XPlay 7.

Про це повідомляє gizchina.com.

За чутками, новий смартфон Vivo отримає 10 ГБ оперативної пам'яті і 512 ГБ флеш-пам'яті. Смартфон працюватиме на топовому процесорі SoC Snapdragon 660. Він також отримає вбудований в дисплей сканер відбитків пальців і потрійну основну камеру.

Читайте також: Дряпав, палив і ламав: блогер протестував безрамковий смартфон Vivo NEX

Та загалом, XPlay 7 має бути на ступень нижчим ніж Nex, тож експерти припускають, що він буде коштувати близько 500 доларів (13 тисяч гривень).

Як повідомляють інсайдери, новинку презентують вже у серпні.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно