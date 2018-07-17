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Vivo готує смартфон з рекордною кількістю оперативної пам’яті

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Vivo готує новий смартфон
Vivo готує новий смартфон / gbtimes.com

Китайська компанія Vivo, яка нещодавно представила свій флагман NEX з унікальною на той час технологією висувної селфі-камери, готує ще один цікавий пристрій – смартфон з рекордною на ринку оперативною пам’яттю під назвою XPlay 7.

Про це повідомляє gizchina.com.

За чутками, новий смартфон Vivo отримає 10 ГБ оперативної пам'яті і 512 ГБ флеш-пам'яті. Смартфон працюватиме на топовому процесорі SoC Snapdragon 660. Він також отримає вбудований в дисплей сканер відбитків пальців і потрійну основну камеру.

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Та загалом, XPlay 7 має бути на ступень нижчим ніж Nex, тож експерти припускають, що він буде коштувати близько 500 доларів (13 тисяч гривень).

Як повідомляють інсайдери, новинку презентують вже у серпні.

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Теги: Техно Смартфони
Джерело: 24 Канал
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