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Vivo презентувала технологію, яка перевершить Face ID

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Vivo презентувала технологію, яка перевершить Face ID
Vivo презентувала технологію, яка перевершить Face ID / Фото з вільних джерел

Під час Всесвітнього мобільного конгресу в Шанхаї компанія Vivo представила нову технологію тривимірного сканування обличчя TOF 3D. В її основі лежить метод структурованого світла, який зараз тестують OPPO та інші великі компанії. А найголовніше те, що розробка Vivo в 10 разів перевершує систему Face ID в iPhone X.

Про це повідомляє The Verge.

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Vivo використовує датчик структурованого світла, який проектує 300 тисяч невидимих ​​точок для побудови 3D-моделі особи користувача. Для порівняння, Face ID від Apple використовує для цього лише 30 тисяч точок. Отже, технологія Vivo здатна створити більш точну тривимірну модель. Більше того, вона спрацьовує на відстані до трьох метрів.

Об'єднавши технологію тривимірного сканування TOF 3D зі штучним інтелектом ми продовжимо вивчення нових можливостей для кращого майбутнього, – заявив старший виконавчий директор Vivo Алекс Фен.

Дана розробка може використовуватися не тільки для розпізнавання особи при розблокуванні смартфона, але також для управління за допомогою жестів і навіть сканування навколишніх предметів. Наприклад, за допомогою такого сканера з його дальністю роботи можна створити віртуальну копію приміщення.

Варто зазначити, що про терміни впровадження технології TOF 3D в комерційні пристрої поки нічого не повідомляється.

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Теги: Техно Смартфони Китай
Джерело: 24 Канал
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