Вівсянка з насінням чіа: користь та шкода

Вівсянка у поєднанні з насінням стала дуже популярним сніданком, адже це не лише добре втамовує голод, а й забезпечує організм енергією на весь день.

Такий сніданок є низькокалорійним, а ще він покращує травлення.

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Користь вівсянки з насінням чіа

Насіння чіа або зерна іспанського шавлії дієтологи називають "суперпродуктом", оскільки у ньому є багато мінералів, вітамінів, антиоксидантів та клітковини. Регулярне споживання цього продукту сприяє схудненню – чіа стимулює функції, яке беруть участь у спалюванні жиру.

Чіа покращує розумову та фізичну працездатність, регулює рівень холестерину, знижує рівень цукру в крові, бореться із закрепами. У цьому продукті міститься багато жирних кислот Омега-3, а також у чіа є двічі більше клітковини, ніж у іншому насінні.

Вівсянка допомагає очистити кишківник від вечері, така каша притупляє голод на кілька годин. Вівсянку корисно їсти людям з зайвою вагою, з хворобами шлунково-кишкового тракту.

Протеїн та клітковина сприяють зміцненню та росту м'язової тканини більше, ніж утворенню жиру.

Користь та шкода вівсянки з насінням чіа

Шкода вівсянки та насіння чіа

Насіння чіа не рекомендують вживати при порушеннях в роботі шлунково-кишкового тракту, оскільки цей продукт погіршить стан хворого. Не вживайте насіння чіа при лікуванні зубів.

У поєднанні з продуктами, які мають послаблювальну дію, насіння чіа може спричинити діарею. Не варто вживати такий продукт людям з низьким тиском, під час вагітності, при наявності пухлини простати злоякісного характеру.

Вівсянку не рекомендують їсти тим людям, у яких є алергія на глютен або целіакія – автоімунне захворювання тонкого кишківника. Якщо вживати каші швидкого приготування, то в організм надходитиме невелика кількість вітамінів, втратиться здатність регулювання обміну речовин.

До слова, лікар Євген Комаровський розповів, які каші принесуть найбільше користі для дитини та дорослого.