Вівсянка з насінням чіа: користь та шкода
Вівсянка у поєднанні з насінням стала дуже популярним сніданком, адже це не лише добре втамовує голод, а й забезпечує організм енергією на весь день.
Такий сніданок є низькокалорійним, а ще він покращує травлення.
Читайте також: Чим корисна вівсянка та гречка на сніданок
Користь вівсянки з насінням чіа
Насіння чіа або зерна іспанського шавлії дієтологи називають "суперпродуктом", оскільки у ньому є багато мінералів, вітамінів, антиоксидантів та клітковини. Регулярне споживання цього продукту сприяє схудненню – чіа стимулює функції, яке беруть участь у спалюванні жиру.
Чіа покращує розумову та фізичну працездатність, регулює рівень холестерину, знижує рівень цукру в крові, бореться із закрепами. У цьому продукті міститься багато жирних кислот Омега-3, а також у чіа є двічі більше клітковини, ніж у іншому насінні.
Вівсянка допомагає очистити кишківник від вечері, така каша притупляє голод на кілька годин. Вівсянку корисно їсти людям з зайвою вагою, з хворобами шлунково-кишкового тракту.
Протеїн та клітковина сприяють зміцненню та росту м'язової тканини більше, ніж утворенню жиру.
Користь та шкода вівсянки з насінням чіа
Шкода вівсянки та насіння чіа
Насіння чіа не рекомендують вживати при порушеннях в роботі шлунково-кишкового тракту, оскільки цей продукт погіршить стан хворого. Не вживайте насіння чіа при лікуванні зубів.
У поєднанні з продуктами, які мають послаблювальну дію, насіння чіа може спричинити діарею. Не варто вживати такий продукт людям з низьким тиском, під час вагітності, при наявності пухлини простати злоякісного характеру.
Вівсянку не рекомендують їсти тим людям, у яких є алергія на глютен або целіакія – автоімунне захворювання тонкого кишківника. Якщо вживати каші швидкого приготування, то в організм надходитиме невелика кількість вітамінів, втратиться здатність регулювання обміну речовин.
До слова, лікар Євген Комаровський розповів, які каші принесуть найбільше користі для дитини та дорослого.
Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.