Виявили 2-кілометрову трубу для контрабанди спирту через кордон із Молдовою

У Кучурганському водосховищі на Одещині виявили 2-кілометрову трубу. Її там протягнули для того, щоб перекачувати контрабанду спирту з території Молдови.

Діаметр виявленої труби – 32 міліметри. Знахідку діставали з води прикордонники Подільського загону спільно з представниками СБУ.

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Кінець труби був у дворі дому

Також до демонтажу залучили водолазів Морської охорони. Трубопровід пролягав від державного кордону під водою на мілині, а також під землею. Він виходив до приватного домоволодіння в селі Павлівка, що в Роздільнянському районі.

У будинку правоохоронці також виявили дві порожні місткості на 2 тисячі літрів. Прикордонники зазначили, що періодично обстежують дно, тому будь-які спроби налагодити контрабанду присікають ще на стадії підготовки.

Прикордонники дістають трубопровід зі спиртом: дивіться відео Держприкордонслужби

Інший інцидент на цьому кордоні

21 вересня прикордонники на Одещині затримали громадянина Молдови. Чоловік був на возі з конем. "Мандрівник" пояснив службовцям, що просто заблукав.

Мовляв, втратив орієнтир і не знав, куди їхати. Попри його все ж притягнули до адміністративної відповідальності й передали цю справу до суду.