Коли працівники поліції та ДСНС зайшли до квартири, побачили моторошну картину. Там лежала мертва жінка, а поряд був повішений її чоловік.

Зауважте Вбив колишню дружину і наклав на себе руки: подробиці трагедії на Прикарпатті

Що відомо про цю трагедію

Правоохоронці почали обстежувати тіла в помешканні на проспекті Гагаріна та констатували, що на тілі 81-річної жінки не було ознак насильницької смерті. Наразі силовики намагаються встановити, чому її 86-річний чоловік наклав на себе руки.

Тіла вже направили на судмедекспертизу, щоб встановити причину смертей і дати справі остаточну кваліфікацію.

Схожий випадок нещодавно

У Балаклійському районі Харківщини 20 жовтня повідомили, що знайшли мертвими 67-річну матір і її 40-річного сина. На шиї жінки були сліди від мотузки, а її син висів у петлі.

До поліції звернулися, оскільки ці люди також перестали виходити на зв’язок. Поруч із померлим чоловіком була передсмертна записка.