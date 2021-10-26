У Кривому Розі знайшли мертвим літнє подружжя: що трапилось

У Кривому Розі зранку 25 жовтня рятувальники допомогли поліції потрапити до квартири літніх людей. Подружжя вже давно не виходило на зв'язок.

Коли працівники поліції та ДСНС зайшли до квартири, побачили моторошну картину. Там лежала мертва жінка, а поряд був повішений її чоловік.

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Що відомо про цю трагедію

Правоохоронці почали обстежувати тіла в помешканні на проспекті Гагаріна та констатували, що на тілі 81-річної жінки не було ознак насильницької смерті. Наразі силовики намагаються встановити, чому її 86-річний чоловік наклав на себе руки.

Тіла вже направили на судмедекспертизу, щоб встановити причину смертей і дати справі остаточну кваліфікацію.

Схожий випадок нещодавно

У Балаклійському районі Харківщини 20 жовтня повідомили, що знайшли мертвими 67-річну матір і її 40-річного сина. На шиї жінки були сліди від мотузки, а її син висів у петлі.

До поліції звернулися, оскільки ці люди також перестали виходити на зв’язок. Поруч із померлим чоловіком була передсмертна записка.