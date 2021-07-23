Cмаколик з отрутою в Metro: у Харкові шукають небезпечне морозиво з Франції
Джерело:Держпродспоживслужба Харківщини
Держпродспоживслужба Харківщини розшукує морозиво фірми Mars Wrigley Confectionery. У ньому виявили сильну отруту – етиленоксид. Такі небезпечні солодощі продавали у мережі гіпермаркетів Metro.
Про це стало відомим 23 липня. Інформація про виявлення отрути надійшла із Системи швидкого реагування з харчових продуктів. Вона діє в Європейському Союзі. Працівники Держпродспоживслужби закликають швидко вилучити морозиво з продажу.
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Постачали з Румунії
Відомо, що морозиво Mars виготовляли у Франції. Випадково туди потрапив етиленоксид, що є сильною отрутою.
Що таке оксид етиленуЦе безбарвний газ із солодким запахом. Його використовують для дезінфекції медичних шприців, тому що етиленоксид вбиває більшість мікроорганізмів. Для людини оксид етилену є сильною, але повільно дієвою отрутою. Він має наркотичні властивості.
До України його постачали з Румунії. Одержувачем була відома мережа гіпермаркетів "Метро Кеш енд Кері Україна".
Держпродспоживслужба закликає негайно прибрати морозиво із супермаркетів. Згодом письмово сповістити про це впродовж 2 днів.Зверніть увагу!