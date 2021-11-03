Тому члени організації попросили владу Харкова припинити погрози та перейти до конструктивного діалогу. Про це 3 листопада говорила голова правління ОПОРИ Ольга Айвазовська.

До теми На виборах мера Харкова переміг Ігор Терехов

Зміни в результатах несуттєві

За підрахунками спостерігачів, могли бути порушення на 21 дільниці. Там сумарно Терехову додали 572 голоси.

За словами активістки, наразі членам організації намагалися погрожувати. Їм нібито натякали на те, що цим людям "тут ще жити". Також співрозмовники намагалися дізнатись, де зберігаються документи, які можуть підтвердити факт порушень.

Я б радила припинити комунікацію в стилі "Вас там не було", "Ви брешете" і перейти до конструктиву. Якщо є відхилення, знайти відповідального за це,

— сказала Айвазовська.

Також вона зазначила, що такі суперечки не мають жодного сенсу. Адже станом на зараз згадані порушення дільниць не можуть вплинути на кінцевий результат виборів.

Докладніше про виявлені порушення

Також про невідповідності в результатах виборів говорив старший аналітик ОПОРИ Олександр Клюжев. За його, словами не "зійшлися" цифри в 3 районах:

Основ'янський – 70 голосів;

Новобаварський – 397 голосів;

Холодногірський – 105 голосів.

Мовиться про те, що різняться дані протоколів на виборчих дільницях і в протоколах районних ТВК. У всіх випадках помилки збільшували тільки підтримку Ігоря Терехова.

Поліція цим зайнялася

За день до цього повідомляли, що ОПОРИ після виборім мера Харкова звернулися до поліції. Тоді мовилися про можливу підробку протоколів лише одного з районів міста.

У поліції Харківщини натомість заявили, що вже почали розслідування. Його ведуть за статтею про підробку виборчої документації, яка передбачає від 3 до 7 років ув'язнення