Виявили небезпечні інфекції у водоймах Харківщини

Лабораторний центр Харківщини виявив ротавірус у 2 водоймах регіону. Окрім них не рекомендують купатися ще в 4 інших водоймах. В одній з річок зафіксували гепатит А.

Про результати цього дослідження повідомили 17 серпня. Наразі вже оновили інтерактивну карту небезпечних річок і озер Харківщини.

Раніше У річці Берестова виявили ротавірус: де небезпечно купатись на Харківщині

Де виявили ротавірус

Антигени ротавірусів зафіксували у воді Оскільського водосховища та в річці Берестовій. Тому закликають утриматися від купання у воді відпочивальників на пляжах селища Борова в Ізюмському районі, а також відвідувачів пляжу в селищі Зачепилівка Красноградського району.

Де раніше була ця інфекція

Окрім нових водойм, на інтерактивній карті небезпек були вказані:

ставок Копань в місті Богодухові,

річка Сіверський Донець в Ізюмі,

Петренківське водоймище у Харкові.

Небезпечні водойми на Харківщині: карта Лабораторного центру Харківщини

Де виявили гепатит

Категорично не радять купатися через виявлений гепатит А в річці Уди. Вона протікає селищем міського типу Золочів, що в Богодухівському районі.

Чим небезпечні ці хвороби

Гепатит А – гостра інфекційна хвороба, яка сильно уражує печінку. Вона поширена у всіх країнах. Передається фекально-оральним механізмом. Переважно хворіють діти й молоді люди.

Ротавірусна інфекція – вірус, який викликає тяжку діарею. Це захворювання часто викликає найважчу діарею в дітей. У немовлят взагалі може призвести до смерті.

Дані взяті з Вікіпедії

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