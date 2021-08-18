Виявили небезпечні інфекції у водоймах Харківщини
Джерело:Лабораторний центр Харківщини
Лабораторний центр Харківщини виявив ротавірус у 2 водоймах регіону. Окрім них не рекомендують купатися ще в 4 інших водоймах. В одній з річок зафіксували гепатит А.
Про результати цього дослідження повідомили 17 серпня. Наразі вже оновили інтерактивну карту небезпечних річок і озер Харківщини.
Раніше У річці Берестова виявили ротавірус: де небезпечно купатись на Харківщині
Де виявили ротавірус
Антигени ротавірусів зафіксували у воді Оскільського водосховища та в річці Берестовій. Тому закликають утриматися від купання у воді відпочивальників на пляжах селища Борова в Ізюмському районі, а також відвідувачів пляжу в селищі Зачепилівка Красноградського району.
Де раніше була ця інфекція
Окрім нових водойм, на інтерактивній карті небезпек були вказані:
- ставок Копань в місті Богодухові,
- річка Сіверський Донець в Ізюмі,
- Петренківське водоймище у Харкові.
Небезпечні водойми на Харківщині: карта Лабораторного центру Харківщини
Де виявили гепатит
Категорично не радять купатися через виявлений гепатит А в річці Уди. Вона протікає селищем міського типу Золочів, що в Богодухівському районі.
Чим небезпечні ці хвороби
Гепатит А – гостра інфекційна хвороба, яка сильно уражує печінку. Вона поширена у всіх країнах. Передається фекально-оральним механізмом. Переважно хворіють діти й молоді люди.
Ротавірусна інфекція – вірус, який викликає тяжку діарею. Це захворювання часто викликає найважчу діарею в дітей. У немовлят взагалі може призвести до смерті.
Дані взяті з Вікіпедії
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