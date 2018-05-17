Виявили чорну діру, що пожирає речовини з рекордною швидкістю

Вчені виявили надмасивну чорну діру J2157-3602, яка може поглинати речовини з рекордною швидкістю. Так, за кілька днів діра може поглинути масу, еквівалентну Сонцю.

Про це пише Naked Science.

Ця чорна діра розташована за 12 мільярдів світлових років від Землі.

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Як пояснюють науковці, чорні діри в активних центрах великих галактик можуть рости до неймовірних розмірів, досягаючи маси у мільярдів Сонць. Однак, зростають ці діри з різною швидкістю і саме J2157-3602 є тут рекордсменкою.

До своєї маси приблизно у 20 мільярдів мас Сонця вона додає ще по одному відсотку кожен мільйон років.

За цією чорною дірою спостерігали за допомогою космічних апаратів ESA Gaia і NASA WISE, а також наземного телескопу ANU SkyMapper.

При цьому вдалось з’ясувати, що J2157-3602 демонструє і рекордне освітлення: величезна маса речовини, яка падає в неї, в тисячі разів яскравіша, ніж вся галактика, яка оточує чорну діру. До прикладу, якби діра була у центрі Чумацького Шляху, то вона була у 10 разів яскравіша від повного Місяця.