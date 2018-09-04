Виявили небезпечні бактерії, які спричиняють невиліковні хвороби

Дослідники з Австралійського національного університету виявили три нові штами бактерії стафілокока, кожен з яких може викликати невиліковні захворювання.

Про це у вівторок повідомляє сайт австралійського Інституту інфектології та імунітету імені Пітера Доерті.

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Команда дослідників опублікувала висновки дослідження, що проводилося на базі 78 лікарень в 10 країнах світу. В ході вивчення сотень матеріалів були визначені три нові штами бактерії стафілокока (Staphylococcus epidermidis), що володіють високою резистентністю до всіх відомих ліків проти бактеріальних інфекцій.

Автор дослідження професор університету Мельбурна Бен Хауда зазначив, що бактерії пристосовуються до нових, дуже дорогих антибіотиків. Навіть дуже сильні антибіотики, які використовуються як запобіжний захід, сприяє розвитку стійкості бактерій до ліків проти них.

Найбільшу небезпеку бактерія Staphylococcus epidermidis становить для людей з ослабленим імунітетом.

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