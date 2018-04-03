20:36
3 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
5°C
11°C 2°C
  • середа
    16°C 5°C
  • четвер
    13°C 7°C
  • п'ятниця
    15°C 8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ 4G
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Росія взялася за пошану релігії. Перший дрон пошти Росії – у мотлох
Вєсті Кремля
22:27, 2 квітня
Вєсті.UA. Статки Тимошенко з неба. Великий поет Добкін
Вєсті.UA
21:36, 2 квітня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати все. Ан-225 Мрія: український гігант
Згадати все
21:30, 2 квітня
Телеканал новин 24 Новини Смартфони
ІВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ 4G

Виявили небезпечний вірус, що "краде" повідомлення з месенджерів

544 Читать новость на русском
Новий вірус-троян на Android
Новий вірус-троян на Android / Фото з відкритих джерел

З’явився новий небезпечний троян, який вражає смартфони на Android. Вірус буквально краде листування з усіх відомих месенджерів.

Про це повідомляють фахівці компанії Trustlook Labs.

Відомо, що троян не дає змоги системі проаналізувати свій код і може обійти антивірусний захист.

Читайте також: Нова шахрайська схема: як зловмисники вимагають паролі до телефонів, які "неможливо відновити"

Так, цей вірус краде дані мобільних клієнтів Telegram, Viber, Facebook Messenger, Skype, Line та інших месенджерів. Отримані дані шкідливе програмне забезпечення надсилає зловмисникам, які можуть використовувати їх для шантажу.

Цей вірус поширюється через додатки зі сторонніх магазинів і посилання, які публікуються зловмисниками. Зокрема, цей вірус виявили у додатку Cloud Module.

Що таке троян? Це тип шкідливих програм, які проникають у систему, можуть викрадати логіни, паролі, номери рахунків, файли активації тощо. Трояни можуть стежити за користувачем, збираючи інформацію про запущені програми, відвідувані сайти. Також цей вірус може завантажувати і встановлювати на комп'ютер шкідливі програми без відома користувача.

Теги: Техно Смартфони
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Тимошенко підловили у Раді у кумедній позі: є фото
сьогодні, 17:51 Тимошенко підловили у Раді у кумедній позі: є фото
11491
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук