Виявили небезпечний вірус, що "краде" повідомлення з месенджерів

З’явився новий небезпечний троян, який вражає смартфони на Android. Вірус буквально краде листування з усіх відомих месенджерів.

Про це повідомляють фахівці компанії Trustlook Labs.

Відомо, що троян не дає змоги системі проаналізувати свій код і може обійти антивірусний захист.

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Так, цей вірус краде дані мобільних клієнтів Telegram, Viber, Facebook Messenger, Skype, Line та інших месенджерів. Отримані дані шкідливе програмне забезпечення надсилає зловмисникам, які можуть використовувати їх для шантажу.

Цей вірус поширюється через додатки зі сторонніх магазинів і посилання, які публікуються зловмисниками. Зокрема, цей вірус виявили у додатку Cloud Module.

Що таке троян? Це тип шкідливих програм, які проникають у систему, можуть викрадати логіни, паролі, номери рахунків, файли активації тощо. Трояни можуть стежити за користувачем, збираючи інформацію про запущені програми, відвідувані сайти. Також цей вірус може завантажувати і встановлювати на комп'ютер шкідливі програми без відома користувача.