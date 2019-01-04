Овочі вважають корисною їжею, проте стоматологи б'ють на сполох: тушковані овочі можуть неабияк попсувати зуби.

Про це пише abcnews.

Читайте також: Як боротися з переїданням після свят

Під час експерименту фахівці виявили, що овочі, які приготовані шляхом тушкування або смаження, містять велику кількість кислот. Останні погано впливає на зуби – розвивають карієс.

Найгірше впливають на зуби смажені баклажани, кабачки і відварна паприка.



Виявили неочікувану небезпеку тушкованих овочів



Оскільки стан зубів впливає на загальний стан здоров'я людини, тому стоматологи радять стежити за ротовою порожниною, періодично відвідувати стоматолога та двічі на день чистити зуби.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.