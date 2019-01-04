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      Виявили неочікувану небезпеку тушкованих овочів

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      Виявили неочікувану небезпеку тушкованих овочів
      Виявили неочікувану небезпеку тушкованих овочів / splendidtable.org

      Овочі вважають корисною їжею, проте стоматологи б'ють на сполох: тушковані овочі можуть неабияк попсувати зуби.

      Про це пише abcnews.

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      Під час експерименту фахівці виявили, що овочі, які приготовані шляхом тушкування або смаження, містять велику кількість кислот. Останні погано впливає на зуби – розвивають карієс.

      via GIPHY

      Найгірше впливають на зуби смажені баклажани, кабачки і відварна паприка.

      Виявили неочікувану небезпеку тушкованих овочів
      Виявили неочікувану небезпеку тушкованих овочів

      Оскільки стан зубів впливає на загальний стан здоров'я людини, тому стоматологи радять стежити за ротовою порожниною, періодично відвідувати стоматолога та двічі на день чистити зуби.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове харчування Стоматологія
      Джерело: 24 Канал
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