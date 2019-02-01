Виявили несподівану користь голодування

Голод в два рази підвищив регенеративні здатності стовбурових клітин. Вони активно ділилися і перетворювалися в спеціалізовані клітини.

24-годинне голодування омолоджує стовбурові клітини кишечника, з'ясували дослідники Массачусетського технологічного інституту.

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Біологи вивчали мишачі стовбурові клітини, які оновлюють покрив кишкових стінок. Цей шар швидко руйнуються, але за п'ять днів стовбурові клітини його повністю змінюють.

У лабораторії зі стовбурових клітин мишей, яких не годували добу, сформували міні-кишечник – орган, який імітує тканину справжнього кишечника.



Голодування допомагає клітинам відновлюватися

У голодних клітинах змінюється обмін речовин: вони перестають споживати енергію з вуглеводів і починають активно розщеплювати жирні кислоти. Це дозволяє у два рази підвищити відновлення тканин.

Включити потрібні енергетичні реакції можна не тільки голодуванням, а й препаратами. Відкриття в цій галузі дозволять швидше заліковувати рани і відновлювати тканини - наприклад, після хіміотерапії.

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