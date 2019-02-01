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      Виявили несподівану користь голодування

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      Користь голодування
      Користь голодування / pixabay.com

      Голод в два рази підвищив регенеративні здатності стовбурових клітин. Вони активно ділилися і перетворювалися в спеціалізовані клітини.

      24-годинне голодування омолоджує стовбурові клітини кишечника, з'ясували дослідники Массачусетського технологічного інституту.

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      Біологи вивчали мишачі стовбурові клітини, які оновлюють покрив кишкових стінок. Цей шар швидко руйнуються, але за п'ять днів стовбурові клітини його повністю змінюють.

      У лабораторії зі стовбурових клітин мишей, яких не годували добу, сформували міні-кишечник – орган, який імітує тканину справжнього кишечника.

      Відновлення клітин
      Голодування допомагає клітинам відновлюватися 

      У голодних клітинах змінюється обмін речовин: вони перестають споживати енергію з вуглеводів і починають активно розщеплювати жирні кислоти. Це дозволяє у два рази підвищити відновлення тканин. 

      Включити потрібні енергетичні реакції можна не тільки голодуванням, а й препаратами. Відкриття в цій галузі дозволять швидше заліковувати рани і відновлювати тканини - наприклад, після хіміотерапії.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Здорове життя Голодування Дієти
      Джерело: 24 Канал
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