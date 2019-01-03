Виявили нову небезпеку пасивного куріння
Вчені з Каліфорнійського університету провели дослідження та встановили, що тривалий вплив тютюнового диму в приміщенні спричиняє зміни електричної активності серця.
Дослідження науковців опублікували в журналі Environmental Health Perspectives.
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Лікарі виділяють три типи тютюнового диму:
1) первинний дим людина вдихає у процесі куріння;
2) вторинним димом дихають пасивні курці;
3) третій тип – це дим, який осідає під час куріння на волоссі, одязі.
Вчені провели експеримент над мишами, яких піддавали впливу вторинного тютюнового диму в камері, яка спеціально призначена для перевірки впливу токсинів. Рівень диму був таким же, як і в громадських місцях, де дозволено курити.
Тварин піддавали впливу від чотирьох до 12 тижнів по 5-6 годин на день. Після цього серця тварин тестували з використанням високошвидкісної візуалізації і електрокардіограм для виявлення змін в електрокардіографії (ЕКГ).
Окрім ЕКГ, у мишей також перевірили рівень кальцію, який регулює скорочення серця і провокує ненормальний ритм. Ці дані вчені порівняли з показниками мишей, які вдихали фільтроване повітря.
Експеримент показав, що серця гризунів, яких піддавали впливу тютюну до 12 тижнів, не могли витримати швидких темпів у порівнянні з іншими гризунами.
Рівень кальцію викликав нестабільну роботу серцевого м'яза. За переконаннями вчених, цей факт може спричинити занепокоєння, бо пацієнти з цим захворюванням схильні до вищого ризику виникнення аритмії і раптової смерті.
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