Виявили нову небезпеку пасивного куріння

Вчені з Каліфорнійського університету провели дослідження та встановили, що тривалий вплив тютюнового диму в приміщенні спричиняє зміни електричної активності серця.

Дослідження науковців опублікували в журналі Environmental Health Perspectives.

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Лікарі виділяють три типи тютюнового диму:

1) первинний дим людина вдихає у процесі куріння;

2) вторинним димом дихають пасивні курці;

3) третій тип – це дим, який осідає під час куріння на волоссі, одязі.

Вчені провели експеримент над мишами, яких піддавали впливу вторинного тютюнового диму в камері, яка спеціально призначена для перевірки впливу токсинів. Рівень диму був таким же, як і в громадських місцях, де дозволено курити.

Тварин піддавали впливу від чотирьох до 12 тижнів по 5-6 годин на день. Після цього серця тварин тестували з використанням високошвидкісної візуалізації і електрокардіограм для виявлення змін в електрокардіографії (ЕКГ).

Електрокардіографія – що це? Це метод оцінки стану серця шляхом реєстрації електричних імпульсів, які виникають в органі під час його роботи. Крива, яка показує цю активність, називають електрокардіограмою.

Окрім ЕКГ, у мишей також перевірили рівень кальцію, який регулює скорочення серця і провокує ненормальний ритм. Ці дані вчені порівняли з показниками мишей, які вдихали фільтроване повітря.

Експеримент показав, що серця гризунів, яких піддавали впливу тютюну до 12 тижнів, не могли витримати швидких темпів у порівнянні з іншими гризунами.

Рівень кальцію викликав нестабільну роботу серцевого м'яза. За переконаннями вчених, цей факт може спричинити занепокоєння, бо пацієнти з цим захворюванням схильні до вищого ризику виникнення аритмії і раптової смерті.

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