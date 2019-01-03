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      Виявили нову небезпеку пасивного куріння

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      Виявили нову небезпеку пасивного куріння
      Виявили нову небезпеку пасивного куріння / omilights.com

      Вчені з Каліфорнійського університету провели дослідження та встановили, що тривалий вплив тютюнового диму в приміщенні спричиняє зміни електричної активності серця.

      Дослідження науковців опублікували в журналі Environmental Health Perspectives.

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      Лікарі виділяють три типи тютюнового диму:

      1) первинний дим людина вдихає у процесі куріння;
      2) вторинним димом дихають пасивні курці;
      3) третій тип – це дим, який осідає під час куріння на волоссі, одязі.

      Вчені провели експеримент над мишами, яких піддавали впливу вторинного тютюнового диму в камері, яка спеціально призначена для перевірки впливу токсинів. Рівень диму був таким же, як і в громадських місцях, де дозволено курити.

      via GIPHY

      Тварин піддавали впливу від чотирьох до 12 тижнів по 5-6 годин на день. Після цього серця тварин тестували з використанням високошвидкісної візуалізації і електрокардіограм для виявлення змін в електрокардіографії (ЕКГ).

       
      Електрокардіографія – що це?
      Це метод оцінки стану серця шляхом реєстрації електричних імпульсів, які виникають в органі під час його роботи. Крива, яка показує цю активність, називають електрокардіограмою.

      Окрім ЕКГ, у мишей також перевірили рівень кальцію, який регулює скорочення серця і провокує ненормальний ритм. Ці дані вчені порівняли з показниками мишей, які вдихали фільтроване повітря.

      Експеримент показав, що серця гризунів, яких піддавали впливу тютюну до 12 тижнів, не могли витримати швидких темпів у порівнянні з іншими гризунами.

      via GIPHY

      Рівень кальцію викликав нестабільну роботу серцевого м'яза. За переконаннями вчених, цей факт може спричинити занепокоєння, бо пацієнти з цим захворюванням схильні до вищого ризику виникнення аритмії і раптової смерті.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Лікування Тютюн Серцево-судинні захворювання
      Джерело: 24 Канал
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