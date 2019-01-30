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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Виявили нову особливу ділянку людського мозку: яка її функція

      749 Читать новость на русском
      Виявлена ділянка мозку відповідає за почуття реальності
      Виявлена ділянка мозку відповідає за почуття реальності / pixabay.com

      У префронтальній корі головного мозку знайшли особливу область, яка допомагає здоровим людям відрізняти реальність від галюцинацій.

      Спостереження вчених з американського університету Джорджії довели, що причина галюцинацій і психічних розладів не завжди криється в генетичних мутаціях. Люди можуть чути і бачити неіснуючі речі через порушення в роботі нейронів, які пов'язують відділи головного мозку і беруть участь в обробці інформації, передає науковий журнал Journal of Neuroscience.

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      Дослідники провели експеримент з 20 добровольцями. Вчені опромінювали спеціальними магнітними імпульсами дві області префронтальної кори головного мозку – DLPFC і aPFC. Імпульси або придушували, або стимулювали роботу цих відділів.

      Тим часом учасники дивилися на монітор з набором тонких чорно-білих смужок, які були повернуті вліво або вправо. Завданням добровольців було визначити, в який саме бік і натиснути відповідну кнопку на пульті.

      реальність
      При порушенні роботи виявлених ділянок мозку людина втрачає почуття реальності

      При впливі на відділ DLPFC точність відповідей падала, як і впевненість людей у ​​своїй правоті. Вплив на відділ aPFC призводив до того, що учасники бачили міражі замість реальних ліній. Але в другому випадку люди були переконані, що відповідають правильно.

      Виходить, що злагоджена робота двох цих відділів є для здорової людини своєрідним нейроцензором, який допомагає відрізнити реальність від галюцинацій. Порушення нейронного зв'язку призводить до психічних захворювань.

      Вчені впевнені, що результати їх дослідження допоможуть багатьом людям, що страждають від психічних захворювань, повернутися до нормального життя. 

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Психологія Наука
      Джерело: 24 Канал
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