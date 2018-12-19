Виявили ще одну небезпеку дефіциту сну

Німецькі дослідники з Кельнського університету виявили, що при нестачі сну, людина більше схильна їсти шкідливу їжу та мати зайву вагу.

Про це пише Eurekalert!.

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У дослідженні взяли участь 32 людини віком від 19 до 33 років. Усі добровольці пройшли дві сесії функціональної магнітно-резонансної томографії (фМРТ) з проміжком в один тиждень.

Чим відрізняється фМРТ від МРТ? Під час проведення фМРТ пацієнту виконує певні завдання, після чого реєструють ділянки з посиленим кровотоком та накладають їхнє зображення на звичайну МРТ мозку.

Перед скануванням ввечері учасники пообідали, після цього вони пішли спати додому або ж провели безсонну ніч у лабораторії. Зранку експерти оцінили апетит учасників. Вони взяли участь у спеціальному аукціоні, під час якого вони торгувалися за можливість отримати їжу або неїстівну річ.

Спочатку учасники визначали максимальну суму грошей, яку вони готові були віддати за ту чи іншу їжу або річ. Під час фМРТ добровольцям показували зображення предмета (їстівного або неїстівного), під час якого вони повинні були обрати – купити річ або відкинути.

Експеримент показав, що дефіцит сну збільшує суб'єктивну цінність їжі в порівнянні з неїстівними речами. Водночас в мозку була виявлена підвищена активність в мигдалеподібному тілі, що відповідає за прийняття рішень, і гіпоталамусі. За словами вчених, це вказує на підвищення ризику переїдання і ожиріння.

Висновок дослідників: дефіцит сну збільшує ризик переїдання та ожиріння.

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