Виявлено гени, необхідні для сновидінь

Досі однією з найбільших загадок залишається фізіологія сновидінь, які ми бачимо у певних фазах циклу сну.

У "парадоксальній" фазі сну (REM), коли очні яблука під закритими повіками активно рухаються, можуть спостерігатися скорочення м'язів, а мозок проявляє високу, як у такому стані, активність, йдеться у журналі Cell Reports.

Японським біологам на чолі з Хірокі Уедою вдалося виявити гени, які відіграють ключову роль в регулюванні REM-сну.

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Під час експериментів з лабораторними гризунами, у яких була пригнічена робота холінергічних нейронів TrkA + REM-фаза повністю зникла з циклу сну таких тварин.

Вчені пояснили, що відключення рецепторів ацетилхоліну у мишей робило їх нездатними переживати REM-фазу сну і бачити сновидіння.

Ці нейрони – частина парасимпатичної нервової системи, яка відповідає за спокійну активність організму у безпечних умовах (посилення кровотоку травної системи, розслаблення скелетних м'язів, звуження зіниць тощо).

Її основним нейромедіатором виступає ацетилхолін, який діє і на клітини TrkA +. За допомогою технології генної модифікації CRISRP/Cas9 їм вдалось відключити роботу генів, що кодують білки Chrm1 і Chrm3. Це призвело до зникнення REM-сну у мишей. Це підтверджує ключову роль цих генів у появі можливості виникнення сновидінь.

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